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Biyografi Sebastian Coltescu kimdir? | Sebastian Coltescu nereli?
Biyografi

Sebastian Coltescu kimdir? | Sebastian Coltescu nereli?

Sebastian Coltescu hayatı | PSG Başakşehir maçının 17. dakikasında dördüncü hakem Sebastian Coltescu, Pierre Webo’ya ırkçı saldırıda bulundu. Yaşanan bu olayın ardından Başakşehir maçtan çekildi. UEFA karşılaşmanın hakem kadrosunu değiştirdi. PSG Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek. Peki, Webo’ya ırkçı saldırıda bulunan Coltescu kimdir? | Sebastian Coltescu hayatı | Sebastian Coltescu nereli | Sebastian Coltescu kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:19:00 -
Sebastian Coltescu kimdir? | Sebastian Coltescu nereli?

Şampiyonlar Ligi maçında ırkçı bir saldırı yaşandı. PSG-Başakşehir maçının 17. dakikasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu, yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı saldırıda bulundu. Peki, Sebastian Coltescu kimdir?

Sebastian Coltescu kimdir? |  Sebastian Coltescu nereli?

Başakşehir maçında ırkçı söylemlerde bulunan Constantin Sebastian Coltescu, 6 Mayıs 1977’de Romanya'nın Craiova kentinde dünyaya geldi.

Sebastian Coltescu 2003 yılında Division A'ya yükseldi. 2006 yılında Sebastian Coltescu FIFA listesine eklendi.

Sebastian Coltescu UEFA Intertoto Kupası ve UEFA Kupası'nda birçok görev aldı.

Sebastian Coltescu 2007 senesinde FIFA listesinden çıkarıldı ayrıca Romanya'da İkinci Lig'e düştü. Coltescu 2008'in sonunda ülkenin A hakemlerine geri döndü.

Rumen hakem kariyeri boyunca defalarca ırkçılık olaylarıyla gündeme geldi.

Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?
Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

Spor

Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

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