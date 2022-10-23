Scooter faciası! İki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yağız Balcı’nın kullandığı scootera yolun karşına geçtiği sırada C.G. kontrolündeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Kazada scooterda bulunan 2 lise öğrencisi çarpmanın etkisiyle fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mahmut Yağız Balçı’yı ve arkadaşı Ada Kayahan’ı ambulans ile en yakındaki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen iki lise öğrencisi de kurtarılamadı.

Arkadaşını evine bırakmaya gidiyormuş

Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı’nın lise son sınıf öğrencisi olduğu, ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan ile dershaneden çıktıktan sonra buluşup yemek yedikleri ve ardından Balcı’nın arkadaşını evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. İki gencin cenazeleri ise hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.