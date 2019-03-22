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Schneider Electric, Paris Maratonu’nda karbon emisyonunu sıfıra İndiriyor

Schneider Electric Pazarlamadan Sorumlu Dünya Başkan Yardımcısı Chris Leong:- "Marathon de Paris sponsoru olarak daha sürdürülebilir şehirler taahhüdümüzle ortak hareket eden çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın yanı sıra tüm sporcularla güçlü bir topluluk yaratmak istiyoruz"

22 Mart 2019 Cuma 13:25
Schneider Electric, Paris Maratonu’nda karbon emisyonunu sıfıra İndiriyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, 2019 Schneider Electric Paris Maratonu için katılımcılarını "Yeşil Koşucular" topluluğuna katılmaya davet ediyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket çalışanları ve müşterilerinin öncü katılımıyla kurulan bu toplulukla koşu aktivitelerinin çevreye duyarlı yapılması için bir dizi taahhütte bulunuyor.

Şirketin Yaşanabilir Şehirler vizyonuna bağlılığının bir parçası olarak Schneider Electric, ayrıca maratonla ilişkili kaçınılmaz karbondioksit emisyonlarını da telafi edecek bir planı uygulamaya koydu.

Böylece şirket, Yeşil Koşucular topluluğunun çevresel katkısını bir adım daha öteye taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Pazarlamadan Sorumlu Dünya Başkan Yardımcısı Chris Leong, maratonun tüm dünyadan sporcuları birleştiren gücünü çevresel bir farkındalığa dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Marathon de Paris sponsoru olarak daha sürdürülebilir şehirler taahhüdümüzle ortak hareket eden çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın yanı sıra tüm sporcularla güçlü bir topluluk yaratmak istiyoruz. Binalara, endüstrilere ve evlere yönelik çözümlerimizle şehirleri daha yaşanır hale getiren bir şirket olarak bu vizyonumuzu maratona taşımaktan, koşucular ve ailelerinin de bu oluşuma katılımlarını sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Schneider Electric bu çağrı ile daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru koşma vizyonunu tüm sporcularla paylaşıyor. Şirket, şehirleri daha yaşanabilir ve koşulabilir hale getirmek için katılımcıları Yeşil Koşucular topluluğuna dahil olmaya davet ediyor.

Schneider Electric için daha temiz ve daha yaşanabilir şehirler için harekete geçmek günlük iş yaşamının bir parçası. 2018’de Schneider Electric müşterisi, iş ortağı ve çalışanlarından tam 5 bin 900 kişi Yeşil Koşucular’a katılmıştı. Bu seneki Paris maratonuna da Schneider Electric’ten yaklaşık 7 bin kişinin katılması bekleniyor. 60 farklı ülkeden gelen bu koşucular şirketin hedeflerine ulaşmasında öncü rol üstleniyor.

-Schneider Electric Marathon de Paris’ten elde edilen gelirlerin ana yararlanıcısı Kenya olacak

Schneider Electric Marathon de Paris dünyada New York’tan sonraki en popüler maraton etkinliği. Bu yıl yaklaşık olarak 58 bin koşucunun yarışlara katılması ve koşucuların üçte birinden fazlasının Fransa’ya başka ülkelerden gelmesi bekleniyor.

Bu nedenle de etkinlikle ilişkili tüm karbondioksit emisyonlarının (26.000 ton) yüzde 93’ü hava yoluyla seyahatten gelecek. Fakat Schneider Electric, etkinliğin yüzde 100 karbon nötrlüğü elde etmesi için tüm emisyonlar telafi etmeyi taahhüt ediyor.

Bu amaçla Schneider Electric, Geçim Desteği Fonu’na yatırım yapacağını duyurdu. Bu şekilde şirket geçmişte Kenyalı maratoncuların Marathon de Paris’te gösterdikleri örnek performansları onurlandırmak istiyor.

Fon, Climate Pal ile ortak çalışılan Hifadhi projelerini genişletmek için kullanılacak. Hifadhi projesi ile Kenya’nın Doğu Embu Bölgesi’nde mutfak ocakları ve ağaç tohumları dağıtılıyor.

Bu sayede şirket, maratondan ilişkili emisyonları telafi edecek ve yüzde 100 karbon nötrlüğü sağlamış olacak.

Afrika’da köklü çalışmalara imza atan Schneider Electric, Enerjiye Erişim programının bir parçası olarak burada çeşitli sürdürülebilirlik inisiyatifleri geliştiriyor.

Şirket, sadece Kenya’da şimdiye dek 45 bin ilkokul öğrencisine enerji erişimi sağladı, Nairobi’deki Boy's Town Institute’ta genç elektrikçilerin eğitilmesi için Don Bosco ile ortaklık kurdu ve kullanıma hazır bir mikro şebeke çözümü olan Villaya Microgrid için montaj tesisi kurdu.

- Daha katılımcı ve daha sürdürülebilir


Schneider Electric çeşitliliğe ve katılımcılığa olan bağlılığını Marathon de Paris’te göstermeye devam ediyor. Kadınlar geçen yıl olduğu gibi yarışa erkeklerden 15 dakika daha erken başlayacak, böylece yarışı bitiren elit kadın ve erkek koşucular Fransa’da ve dünya çapındaki 189 ülkede canlı yayında aynı anda yayınlanabilecek.

Schneider Electric genç neslin katılımını artırmak için ayrıca işletme ve mühendislik öğrencilerine maratonda 150 ücretsiz yer hediye etti.

Ayrıca Schneider Electric çalışanları ve diğer gönüllüler tekerlekli sandalyeyle katılan yarışmacılara yardım edecek.

Şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek için haftalık çağrılara katılan Yeşil Koşucular hazırlık süreleri boyunca çeşitlilik ve katılımcılık konularında ipuçları alacak.

Grup, 7 yıldır Schneider Electric Marathon de Paris’in resmi ortaklarından biri olarak etkinlikte rol alıyor. Karbondioksit emisyonlarını telafi etme hedefi ise 2016 yılında konuldu. İlk yıl yüzde 50 olan hedef, 2019’da yüzde 100’e yükseltildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:25
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