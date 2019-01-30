0553 313 94 23

Schneider Electric, dünyanın en beğenilen şirketleri arasında

Schneider Electric, "Fortune Dünyanın En Beğenilen Şirketleri 2019" listesinde geçen yılki yerini koruyarak 5'inci sırada yer aldı

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:20
Schneider Electric, dünyanın en beğenilen şirketleri arasında

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Fortune tarafından belirlenen "Dünyanın En Beğenilen Şirketleri 2019" listesinde 5'inci oldu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, listede geçen yılki yerini koruyarak 5'inci sırada yer aldı.

Liste, sektörlerinde en yüksek gelir elde eden ABD ve Fortune 500 şirketleri arasında yapılan anketlere dayanıyor. 3 bin 750 yönetici, direktör ve analizcinin değerlendirmesi sonucu oluşan liste, 52 sektörde en iyi performans gösteren şirketleri belirlemek için oluşturuluyor.

Listenin kriterleri; yenilikçilik, insan yönetimi, kurumsal varlıkların kullanımı, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi, finansal sağlamlık, uzun vadeli yatırım değeri, ürün ve hizmet kalitesi ve küresel rekabet gücü olarak belirlendi. Ayrıca, kriterlerden insan yönetimi alanında Schneider Electric, yüksek puan alarak elektronik sektöründe 3. sırada yer aldı. Söz konusu başarılar, şirketin sektörde her açıdan başarılı olduğunu kanıtladığı gibi sürdürülebilirliğe ve herkesin katılımına odaklanan inovasyon yönündeki çalışmalarını da gözler önüne seriyor.


- "Bu harika kuruluşlar arasında yer alıyor olmak bizi çok mutlu ediyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Olivier Blum, "Bu harika kuruluşlar arasında yer alıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. Schneider Electric olarak amacımız herkes için yaşam, ilerleme ve sürdürülebilirlik amacıyla enerji ve verimlilik sağlamaktır. Global bir şirket olarak inovasyonun gezegenimiz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğuna, her yerde herkes için eşit fırsatlar yarattığına ve insanların enerjiden maksimum şekilde faydalanmasını mümkün kıldığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Schneider Electric, sürdürülebilirlik ve eşitlik dair sektör listelerinde düzenli olarak yer alıyor.

Şirket, son olarak dünya çapında tüm sektörlerde cinsiyet eşitliğine dair eşsiz bilgiler sağlayan 2019 Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi. Ayrıca, kadınların kariyer gelişiminde eşit fırsatlara sahip olduğu çalışma alanlarının yaratılmasına yönelik inisiyatiflere vurgu yapan 2019 Catalyst Ödülü'nü aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:20
  1. Schneider Electric

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
    1. 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
    2. Uyuşturucu baronu böyle adliyeye..
    3. İşdünyası, fırsat dolu fikirlere..
    4. Konyaspor'dan büyük hedefler için..
    5. Schneider Electric, dünyanın en..
    6. Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın..
    7. Sarıgül resmen açıkladı: Birlikte..
    8. Fiorentina-Roma İtalya Kupası maçı ne..
    9. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya..
    10. İhracata 30 anlaşmalı doping
    11. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    12. Avrupa borsaları
    13. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    14. Siyonist yerleşimcilerden Batı..
    15. Apple'dan Türkiye açıklaması: İndirim..
    16. Liverpool - Leicester City Premier Lig..
    17. Yabancıya satış umut oldu! Konutta..
    18. ANALİZ - Generallerden sonra yeni ABD..
    19. Taksitte süre uzatılsın ekonomi..
    20. Teknosa, "İş Ortakları Toplantısı"..
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!