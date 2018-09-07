Schalke - Galatasaray biletleri bitti
Schalke 04, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6 Kasım Salı günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının biletlerinin tükendiğini açıkladı.07 Eylül 2018 Cuma 14:51
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Bundesliga takımlarından Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek.
6 Kasım Salı günü Veltins Arena'daki mücadele kapalı gişe oynanacak. Schalke'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılılar ile oynanacak müsabakanın bütün biletlerinin tükendiği duyuruldu.
Öte yandan Schalke'nin ilk hafta Porto ve son haftadaki Lokomotiv Moskova maçlarının biletlerinin ise hala satışta olduğunu belirtildi.
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