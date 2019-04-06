Schalke 7 milyon euro ile Feghouli'ye talip oldu

Galatasaray'da son dönemde gösterdiği performansla adından söz ettiren Feghouli'ye Arap takımlarından sonra Alman ekipleri de teklif yapmaya başladı.

Devre arasında Suudi Arabistan ekipleri Feghouli'yi istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Cezayirli oyuncu Arabistan takımlarını istemezken, şampiyonluk yarışında olan sarı-kırmızılılar da ayrılığa sıcak bakmıyordu.

11 milyon euro isteniyor

Sezon sonunda ise UEFA ile yapılan anlaşma gereği bazı oyuncular satış listesine konulacak. Galatasaray'ın iyi teklif gelmesi halinde satacağı isimlerden biri de Feghouli.

29 yaşındaki oyuncu için Wolfsburg'un 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtilirken, yarışa bir başka Alman ekibi Schalke de dahil oldu. Schalke'nin Feghouli için 7 milyon euro verdiği ancak Galatasaray'ın 11 milyon euro istediği gelen haberler arasında. Wolfsburg'un teklifi aynı zamanda Galatasaray'ın pazarlıkta elini güçlendiriyor.

Sarı-kırmızılılar Feghouli için sezon sonunu bekliyor. Cezayirli oyuncu en iyi teklif yapan takıma satılacak.