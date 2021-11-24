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Ekonomi Savunmanın devleri, KSO’nun organizasyonuna tam not verdi
Ekonomi

Savunmanın devleri, KSO’nun organizasyonuna tam not verdi

Konya Sanayi Odası tarafından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle bu yıl 6.sı düzenlenen Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarıyoğun katılım ve yüksek memnuniyet oranı iletamamlandı. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, katılımcı memnuniyet oranının yüzde 96.29 ile rekor bir seviyede gerçekleştiğinin altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 14:29:00 -
Savunmanın devleri, KSO’nun organizasyonuna tam not verdi

Savunma sanayinin devlerini 18-20 Kasım tarihlerinde 3 gün boyunca Konya’da buluşturan Konya Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşmalarını değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 10 bin ziyaretçi hedeflediklerini ancak hedeflerinin iki katına yakın 17 bin 360 kişinin etkinliği ziyaret ettiğini söyledi. Kütükcü ayrıca katılımcı firmaların memnuniyet oranının yüzde 96.29, ziyaretçilerin memnuniyet oranının ise yüzde 91.82 ile çok yüksek bir seviyede gerçekleştiğini vurguladı.

Katılımcı firmaların yüzde 71.43’ü iş bağlantısı kurdu

Değerlendirme açıklamasında Konya Sanayi Odası olarak savunma ve havacılık sanayi ile ilgili bugüne kadar çok sayıda organizasyon yaptıklarını aktaran Kütükcü, bu yıl 6.sı düzenlenen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının bu organizasyonların en önemlisi olduğunu ifade etti.

Kütükcü, “Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarında ziyaretçilerimizin memnuniyet oranını ölçmek için profesyonel bir araştırma şirketine katılımcı firmave ziyaretçi anketi yaptırdık. Bu anket sonuçlarına göre, katılımcı firmalarımızın memnuniyeti yüzde 96,29 ile çok yüksek düzeyde çıktı. Ziyaretçilerimizin de yüzde 91,82’si etkinliğimizi başarılı olarak değerlendirdi. Ayrıca yaptığımız anket çalışmasının sonuçlarına göre katılımcı firmalarımızın yüzde 71.43’ü Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızda iş bağlantısı kurduklarını ifade etti. 10 bin olan ziyaretçi hedefimizde ise iki katına yaklaşarak, 17 bin 360 kişiyi ağırlama gururu yaşadık. Katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin bu denli yüksek seviyede memnun kalması bizleri de ayrıca onurlandırdı. Konya Sanayi Odası olarak, sektörde koyduğumuz Konya’mıza yeni ana sanayi yatırımları kazandırma, ihracatta ilk 3’e kalıcı olarak yerleşme, ana yüklenici sayımızı artırma ve onaylı tedarikçi listesinde yer alan Konyalı firma sayımızı iki katına çıkarma hedeflerimize ulaşmak için bu tür organizasyonları yapmaya, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Kütükcü’den teşekkür

Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarını destekleyen Savunma Sanayii Başkanlığı’na ve katkı veren tüm kurumlara teşekkür eden Başkan Kütükcü, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızın düzenlenmesinde büyük emekleri olan Savunma Sanayii Başkanlığımıza, çok değerli Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir’e, Konya Valimiz Vahdettin Özkan’a, Sanayi Komisyonu Başkanımız, Konya Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız’a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede’ye, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya, destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sponsorlarımıza, Konyalı sanayicilerimize, şehir içinden ve şehir dışından katılım sağlayan tüm sanayici ve misafirlerimizeteşekkür ediyorum.”

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