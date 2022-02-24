Savcı Sayan 'bomba bilgi' diyerek duyurdu! 6 muhalefet partisi anlaşamadı

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin aralarında bulunduğu 6 muhalefet partisinin sunucu ve toplantı müziği konusunda anlaşamadıklarını belirtti.

6 muhalefet partisi lideri bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçtiğimiz günlerde güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması kapsamında çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Savcı Sayan'dan dikkat çeken paylaşım

6 muhalefet partisi lideri, 28 Şubat’ta açıklama yapacaklarını bildirirken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sayan, muhalefet partilerinin sunucu ve toplantı müziği için yapılan görüşmede anlaşamadıklarını belirtti.

"Sunucu ve müzik de anlaşamayanlar iktidarda nasıl anlaşacaklar"

Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

BOMBA BİLGİ…28 Şubat günü açıklama yapacak 6 parti sunucu ve toplantı müziği için dün yapılan toplantıda anlaşamamışlar.. Tartışma devam ediyor.. Sunucu ve müzik de anlaşamayanlar İktidarda nasıl anlaşacaklar…