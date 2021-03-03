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Yaşam Savcı Bey'in kaç çocuğu var, isimleri nedir?
Yaşam

Savcı Bey'in kaç çocuğu var, isimleri nedir?

Çarşamba günleri ATV ekranlarına gelen ve tarihten büyük izler taşıyan Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyi olan Savcı Bey'in hayatına dair detaylar merak ediliyor. Son dönemin popüler dizisi Kuruluş Osman ile birlikte Saru Batu Savcı Bey'in hayatına dair detaylar araştırılıyor. Savcı Bey'in çocuğu var mıdır? Savcı Bey'in kaç çocuğu var, isimleri nedir?

Yeniakit Publisher
2021-03-03 23:27:00 -
Savcı Bey'in kaç çocuğu var, isimleri nedir?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey gibi Savcı Bey'de Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. 
Savcı Bey olarak bilinen ve Osman Bey'in ağabeyi olan Saru Batu Savcı Bey, Ertuğrul Gazi'nin de oğludur. Peki, Savcı Bey'in kaç çocuğu var, isimleri nedir?

Savcı Bey'in kaç çocuğu var, isimleri nedir?

Savcı Bey, 1249 yılında Domaniç Akmeşhed'de doğdu. Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.

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