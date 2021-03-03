Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey gibi Savcı Bey'de Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Savcı Bey olarak bilinen ve Osman Bey'in ağabeyi olan Saru Batu Savcı Bey, Ertuğrul Gazi'nin de oğludur. Peki, Savcı Bey'in kaç çocuğu var, isimleri nedir?

Savcı Bey'in kaç çocuğu var, isimleri nedir?

Savcı Bey, 1249 yılında Domaniç Akmeşhed'de doğdu. Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.