Savaş başlayabilir! Azerbaycan skandal gelişmeyi duyurdu: Mevzileri ele geçirdiler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün yaklaşık 40 Ermeni askerin Azerbaycan topraklarına girdiğini ve onları geri çekilmek zorunda bıraktıklarını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Devlet Sınır İdaresi'yle yaptığı ortak açıklamaya göre dün akşam saat 20:00'da yaklaşık 40 Ermeni askeri sınırı geçip Kelbecer'in Armutlu köyüne doğru 400 metre derinliğe kadar ilerledi ve mevzileri ele geçirdi.

Açıklamada, Azeri ordusunun aldığı önlemler sonucunda Ermenistan askerlerinin Azerbaycan sınırlarının dışına çıkarıldığı ve bu süreçte silah kullanılmadığı vurgulandı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan bu son gelişmeler, geçtiğimiz sonbaharda başlayan şiddetli çatışmaları takiben, Erivan’ın Karabağ’da Ermeni güçlerin denetiminde olan toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesini izliyor.

Ermenistan tarafı, geçen hafta Azerbaycan'ın sınır bölgesine ateş açtığını, bunun sonucunda bir Ermeni askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Azerbaycan tarafı, bunun bir hata olduğunu söyleyerek kendini savunmuştu.

Daha sonra Azerbaycan, ordusunun sınırdaki konuşlanma noktalarına çıkan bir yola mayın döşemeye girişmekle suçladığı altı Ermeni askeri esir almıştı. Ayrıca Azeri tarafı, Ermeni askerlerin Nahçıvan'daki mevzilere ateş açtığını duyurmuştu.