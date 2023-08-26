Savaş Atları Müzesi’ni 600 bin kişi ziyaret etti

Sivas-Ankara kara yolu Nuri Demirağ Havaalanı Kavşağı yakınlarında bulunan tarihi Haralar bölgesinde 251 bin metrekarelik alanda yapılan Hamidiye Kültür Bahçesi’ndeki müze, yoğun ziyaretçi çekiyor.

Sultan Abdülhamid Han’a at yetiştiren tarihi “aygır depoları”nın içinde yer alan müzede, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamid Han, Attila ve Cengiz Han’ın at üzerindeki bal mumu heykelleri, Sivas’ta yetişen at cinsleri, dünyada ve Türkiye’deki bazı at çeşitleri, savaş atları ve süvarilerin kullandığı kıyafetler yer alıyor.

Savaş Atları Müzesi Sorumlusu Semih Vergi, müzenin 29 Ekim 2021’de hizmete açıldığını söyledi.

Müzenin 1800 metrekare kapalı alanda kurulduğunu ve iki galeriden oluştuğunu belirten Vergi, “Burası restorasyon geçirmiş tarihi bir bina. Öncesinde Abdulhamid Han döneminde oluşturulmuş bir numune çiftliği ve sonrasında hara olarak hizmet vermiş. ‘Uzunyayla atları’ dediğimiz Anadolu ırkını burada yetiştirip Osmanlı ordusuna kazandırmış bir hara.” dedi.

Vergi, bu nedenle konsepti savaş atları olarak belirlediklerini anlatarak, “Dünyada bu konseptte, bu temada belirlenmiş tek müze. Müzenin ilk galerisinde savaş atları hakkında bilgiler veriyoruz. 10 farklı coğrafyada, savaş meydanlarında önem ihtiva eden ırkların birebir heykelleri müzemizde mevcut” diye konuştu.

Müzenin, tarihi bir binada kurulmasından dolayı yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Vergi, “Müzemiz açıldığı tarihten itibaren 600 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Yaz sezonunda bulunmamız nedeniyle hafta sonları çok yoğun ilgi görüyor. Özellikle hükümdarlarımızın, Mustafa Kemal Atatürk’ün silikon heykellerine insanlar daha çok ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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