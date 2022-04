Şaşırtıcı sonuç! Evden çalışma kurumlara pahalıya patladı

YENİ AKİT/ANKARA

Epson’un araştırması, pandemi döneminde baskı hacmi düşmesine rağmen şirketlerin maliyetlerinin arttığını ortaya koydu. Epson, Pazar Araştırması Raporu’yla esnek ve hibrit çalışma ortamları nedeniyle artan baskı maliyetlerinin IT yöneticileri ve sürdürülebilirlik adına önemli bir sorun olduğunu gösterdi. Epson tarafından şirketlerin IT yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen pazar araştırmasına göre, IT karar vericilerin yüzde 89'u, baskı maliyetleri son 12-18 ay içinde yükseldiğini belirtti. Buna karşın neredeyse yarısı (Yüzde 45) baskı hacimlerinde düşüş olduğunu söyledi. Yani salgın sürecinde ofise gidilmediği için azalması gereken baskı maliyeti aksine daha da arttı.

Sarf malzemesi harcaması da arttı

Araştırmaya katılan IT yöneticilerinin yüzde 53’üne göre şirket çalışanları uzaktan çalışmayı desteklemek için kendi kaynaklarından yararlanmayı göze aldı. Sonuç olarak, şirketlere tanıtılan farklı yazıcı markalarının hacmini yönetme ihtiyacı, artık IT liderlerinin yüzde 37’si tarafından önemli bir zorluk olarak görülüyor. Diğer katılımcılar, ev kullanımı için tasarlanmış 'kullanıma hazır' yazıcıları satın aldıklarını (%70) ve maliyetleri işveren tarafından karşılanan (%71) iş ve kişisel baskılar arasında ayrım yapamadıkları için çalışanların kartuşlara önemli miktarda para harcadıklarını belirtiyor.

Fazla mesai yaptırıyor

Ofise gelirken ertelenmiş baskılar alındığı için çalışanların yüzde 64’ü yoğun zamanlarda yazıcılarda donma ve arızalar yaşanması nedeniyle fazla mesai yaptıklarını anlatıyor. Pandemi sonrası yaşanan iş akışı sürecinde IT yöneticilerinin bu deneyimleri gösteriyor ki, araştırmaya katılanların neredeyse üçte ikisi (%63), gelecekte baskının nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yarısından fazlası (%52) yazıcı bakım ihtiyaçlarını azaltma ihtiyacından bahsediyor ve yüzde 39’u çevresel hedeflere ulaşmaya odaklanırken maliyetleri düşürme ihtiyacının arttığını düşünüyor.

Baskı filosunda kontrolü kaybettiler

Katılımcıların yüzde 75'i, uzaktan çalışma sırasında yazıcı donanımının kontrolünü sağlıklı bir şekilde sağlayamamanın önemli bir sorun olduğundan bahsediyor. Yüzde 63'ü ise bilgi işlem departmanının, baskı filosunun kontrolünü kaybettiğini kabul ediyor.