  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Saros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 1 kişinin cesedine ulaşıldı
Aktüel

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:04:20 -
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 1 kişinin cesedine ulaşıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 4 kişinin olduğu balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 2 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalış timi, Boztepe Burnu yakınlarında yoğunlaştırdığı arama kurtarma çalışmalarında, kaybolan kişilerden Hasan Soydan'ın cesedine ulaştı.

Denizden çıkartılan Soydan'ın cesedi, Enez Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ekipler, kayıp Kemal Abay'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saros Körfezi'nde bir hafta önce balık tutmak amacıyla denize açılan 4 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı. Teknedeki Murat Erden yüzerek sahile çıkmayı başarmıştı.

Uğur Soydan ise sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Hasan Soydan ve Kemal Abay denizde kaybolmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında Kuran'ı Kerim'e büyük saygısızlık! O anlar büyük tepki çekti
Gündem

Canlı yayında Kuran'ı Kerim'e büyük saygısızlık! O anlar büyük tepki çekti

Astrolog olduğu ifade edilen Tuğçe Akbaş'ın katıldığı bir canlı yayında Kuran'ı Kerim'e yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti...
Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı!
Gündem

Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı!

Türkiye uzaya 4 kez ulaşarak savunmada uzay çağını başlatırken CHP ve Cumhuriyet ise ahlaksızlığını bir kez daha gösterdi. Türkiye Uzay Ajan..
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde olay sahne!
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde olay sahne!

Geride bıraktığı 7 bölümle reytingleri alt üst eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisin 8.bölümünde Ahmet Sencer, hikayeye daha güçlü şekilde dönü..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay