  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Şarkışla Belediyesi cadde ve sokaklarını yeniliyor
Ekonomi

Şarkışla Belediyesi cadde ve sokaklarını yeniliyor

Sivas Şarkışla Belediyesi ilçe sınırları içindeki cadde ve sokaklarını yeniliyor. Belediye toplamda 100.000 metrekare beton parke taşı döşeme ve 10.000 metre bordür döşeme yapım işini ihaleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 13:01:00 - 2021-02-16 13:05:46
Şarkışla Belediyesi cadde ve sokaklarını yeniliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda “Beton Parke Taşı ve Bordür Döşeme yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” denildi. İşin ihalesi 04.03.2021 tarih ve saat 11.00’de Şarkışla Belediyesi - Satın Alma / İhale Servisi - Kayalıyokuş Mah. Cumhuriyet Cad. Kat 2 58400 ŞARKIŞLA /SİVAS adresinde gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var

Irak'ta dün gece saatlerinde bir patlama yaşandı. Erbil'de meydana gelen patlamanın İran destekli milis gruplar tarafından yapıldığı belirti..
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi
Gündem

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 12:00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekl..
Gündem

"Stratejik önemi var" diyen Rusya'dan bomba Türkiye açıklaması! "İşbirliği yapabiliriz"

Demir yolu sektörünün Rusya için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Rusya Demiryolları Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergey Pavlov, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay