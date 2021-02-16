Şarkışla Belediyesi cadde ve sokaklarını yeniliyor
Sivas Şarkışla Belediyesi ilçe sınırları içindeki cadde ve sokaklarını yeniliyor. Belediye toplamda 100.000 metrekare beton parke taşı döşeme ve 10.000 metre bordür döşeme yapım işini ihaleye çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda “Beton Parke Taşı ve Bordür Döşeme yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” denildi. İşin ihalesi 04.03.2021 tarih ve saat 11.00’de Şarkışla Belediyesi - Satın Alma / İhale Servisi - Kayalıyokuş Mah. Cumhuriyet Cad. Kat 2 58400 ŞARKIŞLA /SİVAS adresinde gerçekleştirilecek.
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