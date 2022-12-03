Şarkıcı Emrah'tan tepki çeken paylaşım! Yazık, vallahi yazık

Şarkıcı Emrah'ın doğduklarından beri görüntülenmemesi için büyük bir çaba sarf ettiği çocukları yıllar sonra ortaya çıktı. Emrah, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Elyesa ve kızı Eleysa'yı sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlu Tayfun'u yıllarca reddeden şarkıcı Emrah'ın bu paylaşımı tepki topladı.

Çıkardığı şarkılarla ve oynadığı filmlerle bir döneme damga vuran Emrah son paylaşımıyla şaşırttı. Geçtiğimiz yıllarda sık sık baba özlemini getiren büyük oğlu Tayfun'u reddeden Emrah, küçük çocuklarına yazdığı yorumla herkesi şaşırttı.

İşte o paylaşım:

Emrah paylaşımına, 'Kralımsın, kalbimsin, dünyamın ışığısın, kısacası her şeyimsin canım oğlum' ifadelerini ekledi.

Ne olmuştu?

Büyük oğlu Tayfun Erdoğan, daha önce bazı programlara katılmış ve babası ile yaşadıkları sorunları dile getirmişti. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın sunduğu survivor yarışmasına da katılan Tayfun defalarca ekranlardan babasına seslenmiş. Ancak hiç bir yanıt alamamıştı.