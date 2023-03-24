Şarkıcı Demet Akalın'dan yine garip bir sosyal medya paylaşımı!

Demet Akalın sosyal medya paylaşımıyla yine gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde bir TV programı için teklif alan Akalın teklifi astrologlara sordu ve olumsuz yanıt alınca 600 bin TL'yi elinin tersiyle itti.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalından yemek programı teklifi alan Akalın teklifi astrologlarla değerlendirdi.

Haftanın 3 günü stüdyoya girip, ayda 600 bin TL alacak olan Akalın şoke eden bir karar aldı. Şarkıcı, astrologlara danışıp olumsuz yanıt alınca 50 bölümlük bu teklifi geri çevirdi.

Sosyal medyadan "Astrologları dinleyip 50 bölümlük TV yemek programını reddettik. Program tutarsa vallahi vebali sizsiniz" dedi.

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