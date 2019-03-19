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Sarıyer'deki güreş tesisleri yenilendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi tadilattan geçirildi.

19 Mart 2019 Salı 10:16
Sarıyer'deki güreş tesisleri yenilendi

Güreş milli takımlarının kamp yaptığı İstanbul'daki Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi yenilendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla tadilattan geçirilen tesisler, güreşçilerin daha iyi çalışma ve dinlenmelerini sağlayacak hale getirildi.

Boyası yapılan tesislerde başta yemekhane olmak üzere odalar ve dinlenme alanları yeniden dizayn edildi. Yapılan çevre düzenlenmesiyle daha modern bir görünüme kavuşan tesislerin koridorlarına başarılı güreşçilerin fotoğrafları asıldı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nin kendileri için çok önemli bir tesis olduğunu belirterek, "Birçok olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu kardeşimiz buradan yetişti. Biz burayı kullanmak istiyoruz. Günümüzün şartlarına hazır olması için başta Sayın Bakanımız olmak üzere Spor Genel Müdürümüz, Güreş Federasyonu Başkanımız ve katkısı geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah burada daha nice şampiyonlar çıkmaya devam edecek." diye konuştu.

Grekoromen Güreş Milli Takım Koordinatörü Ata Karataş ise tesislerin uzun yıllardır güreş sporuna hizmet ettiğini anlatarak, "Burası 40 yıldır güreşin hizmetinde. Burada çok önemli güreşçiler yetişti. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla tadilat başladı. Katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilçe müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:16
  1. İstanbul
  2. Gençlik ve Spor Bakanı
  3. Güreş
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  5. Salih Bora
  6. Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi

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