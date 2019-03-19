Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri yenilendi

Güreş milli takımlarının kamp yaptığı İstanbul’daki Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi yenilendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatı, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın yoğun çabalarıyla elden geçirilen tesisler, güreşçilerin daha iyi çalışma ve dinlenmelerini sağlayacak hale getirildi. Boyası yapılan tesislerde başta yemekhane olmak üzere odalar ve dinlenme alanları yeniden dizayn edildi. Yapılan çevre düzenlenmesiyle daha modern bir görünüme kavuşan tesislerin koridorlarına başarılı güreşçilerin fotoğrafları asıldı. Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi’nin kendileri için çok önemli bir tesis olduğunu belirterek, "Birçok olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu kardeşimiz buradan yetişti. Biz burayı kullanmak istiyoruz. Günümüzün şartlarına hazır olması için başta Bakanımız olmak üzere Spor Genel Müdürümüz, Güreş Federasyonu Başkanımız ve katkısı geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah burada daha nice şampiyonlar çıkmaya devam edecek" diye konuştu.

Grekoromen Güreş Milli Takım Koordinatörü Ata Karataş ise tesislerin uzun yıllardır güreş sporuna hizmet ettiğini anlatarak, "Burası 40 yıldır güreşin hizmetinde. Burada çok önemli güreşçiler yetişti. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla tadilat başladı. Katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilçe müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Musa AYdın: "Hedefimiz güreşe yeni tesisler kazandırmak"

Göreve geldikleri günden bu yana sportif anlamda rekorlar kırdıklarını belirten Türkiye Güreş Federerasyonu Başkanı Musa Aydın, “Sportif anlamda büyük başarılar elde ettik. Rekorlar kırdık. Ancak en büyük hedefimiz Türk güreşine yeni tesisler kazandırmak. Sarıyer’deki Mersinli Ahmet Tesislerimizi çok güzel bir şekilde yeniledik. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ama ata sporumuz olan güreşe daha güzel tesisler yakışır. Bu konuda çok önemli adımlar attık. Hedefimiz içinde kamp yeri, spor salonu, federasyon binası olan bir tesisi Türk güreşinin hizmetine sunmak. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun büyük destekleri var. İnşallah ata sporumuz olan güreşe, kendine yakışır tesisler kazandıracağız” şeklinde konuştu.