Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul-Sarıyer açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
İstanbul-Sarıyer açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstinye açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek İstinye Marina’ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.