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Aktüel Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Aktüel

Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul-Sarıyer açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 00:33:00 -
Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul-Sarıyer açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstinye açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek İstinye Marina’ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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