Sarımsak tozu nasıl yapılır? Adım adım sarımsak tozu yapımı: Hadi buna da yapalım! Öyle faydalı ki..

Birçok kültürde ve uygarlıkta ilaç olarak kullanılan sarımsak, 18. yüzyılda Fransa’da yaşanan veba hastalığını önlemek amacıyla şarap ile birlikte kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı’nda ise kangren olasılığını önlemek amacıyla askerlere verildi.Salatalara, çorbalara, yemeklere, mezelere katılan sarımsak taze olarak tüketilebildiği gibi tozu, yağı ve turşusu kurularak da kullanılabilir. Taze olarak günde 2 diş, sarımsak tozu olarak günde 1200 miligram ve yağ şeklinde ise 0,12 mililitrenin üzerinde kullanılması önerilir. Aşırı tüketimi mide sorunlarına yol açabilir.

Sarımsak tozu nasıl kullanılır sorusuna cevaben ölçülü ve dikkatli kullanılmasını gerektiğinin altını çizmek gerekir. Çünkü toz kurutulmuş sarımsaktan elde edildiği için normal sarımsaktaki göre su oranı çok azdır ve bu da yoğunluğun çok fazla olduğu anlamına gelir.

Taze sarımsağın kurutulup toz haline getirilmesi ile meydana getirilen sarımsak tozu oldukça lezzetlidir. Taze sarımsak normalde %80 oranında su içerir. Kurutulma işlemine tabi tutulan sarımsakta su oranı oldukça düşer. 5 kilogram taze sarımsaktan yaklaşık 1 kilogram sarımsak tozu elde edilir. İşlem sırasında su buharlaşır ve sadece sarımsak özü kalır. Bu nedenle sarımsak tozu aroma, yağ, protein, vitamin, karbonhidrat ve kalori açısından çok zengindir.

Sarımsak tozu nerede bulunur derseniz marketlerde, aktarlarda ve internette paketli olarak satın alabilirsiniz ve isterseniz kendiniz de sarımsak tozu yapabilirsiniz.

Sarımsak Tozu Nasıl Yapılır?

Evde sarımsak tozu yapımı oldukça kolay ve pratiktir. Gerekli olduğu kadar, kullanıcının istediği kadar sarımsak tozu yapılabilir:

İstenilen miktardaki sarımsağın kabukları soyulur ve baş kısımlarında yer alan tepecikler temizlenir.

Tepecikler alınırsa sarımsak tozunun rengi daha beyaz olur.

Kabukları soyulan ve temizlenen sarımsaklar yuvarlak yuvarlak dilimlenir.

Doğranan sarımsaklar fırın tepsisi üzerine serilen yağlı kağıt üzerine alınır.

Sarımsakları fırın tepsisine sererken dikkat edilmesi gereken nokta üst üste gelmemelerini sağlamaktır. Üst üste gelen sarımsaklar iyice pişmeyebilir.

200 dereceye getirilen fırına atılan sarımsaklar iyice kuruyuncaya kadar kavrulur.

Sarımsaklar ele alındığında sertleşmişse ve rengi değişmişse iyice kavrulmuş anlamına gelir.

Kavrulan sarımsaklar fırın tepsisinden alınarak temiz bir bez ya da ince bir tülbent üzerine yerleştirilir.

Sarımsaklar iyice soğuduktan sonra içinde bulunduğu tülbent bohça halinde toplanarak havan içine yerleştirilir ve un haline gelinceye kadar dövülür.

Havanda dövmek yerine sarımsaklar blenderdan da geçirilebilir.

Un haline getirilen sarımsaklar yaklaşık 30 dakika oda sıcaklığında dinlendirilir.

Dinlendirdikten sonra sarımsak tozu karıştırılır ve cam bir kavanoz içine koyularak kapağı sıkıca kapatılır.

Işık almayan karanlık bir alanda nemden koruyarak sarımsakların muhafaza edilmesi gerekir.

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Sarımsak Tozu Nerede Kullanılır?

Yoğun aromaya sahip olan sarımsak tozu, hazır gıda sektöründe yaygın olarak kullanılır.

Hazır çorbalar, şarküteri ürünleri, hazır soslar, hazır yemekler, fast food yemeklerinde kullanım kolaylığı nedeniyle sarımsak tozu tercih edilir.

Evde hazırlanan yemeklerde ve çorbalarda kullanılır.

Sarımsağın kullanıldığı tüm alanlarda sarımsak tozu da kullanılabilir.

Bulgur pilavı, makarna ve salata soslarına sarımsak sosu eklenerek muhteşem lezzetler elde edilebilir.

Aroma artırıcı özelliğinin yanı sıra kıvam sağlayıcı özelliğe de sahip olan sarımsak tozu özelikle sulu yemeklerde tercih edilir.

Balık, tavuk ve et yemeklerinde ve çiğ köfte harçlarında sevilerek tüketilen ürün, sulu köfte ve mangal için hazırlanan soslarda da kullanılır.

Endüstriyel yemek üretimi yapan büyük firmalarda kek, kraker, bisküvi yapımında kıvam ve aroma arttırıcı olarak kullanılmasının yanı sıra evcil hayvan yemlerinin içinde de yer alır.

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Sarımsak Tozu Faydaları Nelerdir?

İyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolünü artıran sarımsak tozu, kötü kolesterol LDL’yi düşürür ve total kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur.

Doğal bir ürün olan sarımsak tozu kan şekerini düzenleyici etkiye sahiptir. İnsülin salgılanmasını düzene sokarak direnç oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

Kan akışını hızlandırıcı etkiye sahip olan sarımsak tozu kan basıncını düzenleyerek tansiyonun dengelenmesini sağlamaya yardımcı olur.

Kalp damar hastalıklarına yakalanma ve kalp krizi riskini minimuma indirger.

İltihap sökücü etkiye sahip olan sarımsak tozu vücudun iltihabi enfeksiyonlarla mücadelesini destekler ve alerjik rinit, bronşit gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olur.

İçeriğinde yer alan sülfürlü bileşikler ve antioksidan vitamin ve mineraller sayesinde vücudun bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı mücadelesine yardımcı olur. Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller ve oluşan hücrelerin çoğalmasını önler.

Vücutta metabolik olaylar sonucu oluşan serbest radikallerin ve toksin maddelerin atılmasına yardımcı olur. Toksin maddelerin vücuttan atılması metabolizma hızını arttırır. Ayrıca vücutta biriken fazla suyun atılmasını sağlar ve ödem atmaya yardımcı olur ve idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

Peki, sarımsak tozu zayıflatır mı? Metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahip olan sarımsak tozu, sağlıklı bir diyet ve egzersize ek olarak kullanıldığında zayıflamaya yardımcı olabilir.

Sarımsak tozu besin değeri olarak incelendiğinde 100 gramı yaklaşık 330 kcal diyebiliriz. Yani 1 çay kaşığı sarımsak tozu da ortalama 15 kcal olacaktır.

Sarımsak tozu cinsellik için de faydalı olduğuna dair çalışmaları bulunan bir baharat türüdür. Özellikle birçok kültürde sarımsağın afrodizyak etkisi olduğuna inanılmaktadır ve erkeklerin performansını arttırdığı söylenmektedir.

Tabii kokusu nedeniyle sorun yaşamamak adına tüketimden sonra ağız hijyenine özen göstermek iyi olacaktır.

Sarımsak Tozu Zararları Nelerdir?

Midenin asit oranını arttıran sarımsak tozu aşırı tüketildiğinde sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir.

Mide ve bağırsaklarda şişkinlik ve gaz oluşturabilen sarımsak tozu ağızda koku da yapar.

Bunlara ek olarak önerilenin üzerinde sarımsak tozu kullanımı, baş dönmesi, yorgunluk, iştah azalması ve baş ağrısına neden olur.

Kan inceltici özelliği ile ön plana çıkan sarımsak tozu kanın pıhtılaşmasını engeller.

Ameliyat öncesinde bu özelliğinden dolayı kullanılması önerilmez.

Kronik hastalıklar için kullanılan ilaçlarla birlikte alındığında ilaçların etkisini azaltabilir ya da arttırabilir.

Özellikle kan inceltici ilaçlarla birlikte sarımsak tozu kullanılmamalıdır.

Sarımsak tozu alerji de yapabilmektedir.

Sarımsağa direkt alerjiniz varsa tozuna da muhtemelen vücudunuz tepki verecektir. Ayrıca paketli sarımsak tozu alıyorsanız içindeki katkı maddelerine de bakmanızı öneririz.

Sarımsak tozu bozulur mu sorusunun cevabı da her gıda gibi evettir ama bozulma süresi tozun paketli ya da doğal yapılıp yapılmadığına göre değişir.

Paketli bir ürün aldıysanız zaten son kullanma tarihi üzerinde yazıyor olacaktır.

Kendiniz sarımsak tozu yaptıysanız da hava almayan bir kapta yazın mümkünse dolapta kışın dışarıda ortalama 1 ay muhafaza edebilirsiniz.

Hafif küflenme hissettiğinizde zaten bozulmanın başladığını da anlarsınız.

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Sarımsak Tozu Kokar mı?

Antibiyotik özellikleri nedeniyle şifa kaynağı olarak görülen sarımsak tozu, binlerce yıldır tüm dünyanın ortak kullandığı besinlerden biridir. Sarımsak tozu içeriğinde yer alan alisin maddesi sarımsağın kendine özgü aromasını veren maddedir.

Taze sarımsaktan daha yoğun bir aromaya sahip olan sarımsak tozu kullanıldığında ağızda kokuya neden olur.

Sarımsak tozu ağız kokusu yapar mı sorusunun cevabı ne yazık ki evettir ve bu nedenle sarımsak tozunu kullanmak istemeyenler olabilir.

Tüketimini bırakmak yerini kullandıktan sonra kokuyu gideren yöntemleri uygulamak daha uygundur.

Sarımsak kokusunu önleyen doğal yöntemler arasında karbonat gelmektedir. Sarımsak tozu kullandıktan sonra dişler fırçalanır ve karbonatlı su kullanılarak ağız çalkalanır.

Ağızdaki Sarımsak Kokusunu Gideren Gargara

Malzemeler:

İçme suyu

Tuz

Karbonat

Uygulanışı:

1 su bardağı ılık su içerisine eklenen 1 çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karbonat iyice karıştırılır.

Hazırlanan karışım ağızda gargara yapılarak tükürülür.

Bu karışım aynı zamanda diş çürüklerinin, ağızda bulunan patojen bakterilerin ve boğaz enfeksiyonlarının önlenmesinde de etkindir.

Ayrıca:

Taze Nane: Sarımsak kokusunu gideren bir diğer yöntem de taze nanedir. Taze nane içinde bulunan klorofil kendine has aroması ile ağızdaki sarımsak kokusunu bastırıcı özelliğe sahiptir. Sarımsaklı bir yiyecekten sonra bir miktar taze nane çiğnenmesi ya da taze nane çayı tüketilmesi ağız kokusunu giderebilir.

Elma: Sarımsak kokusunu gidermeye yarayan bir diğer yöntem ise elma yemektir. Elmanın içeriğinde yer alan fenol bileşikler ve enzimler sarımsağın ağızda bıraktığı aromatik etkiyi gidermeye yardımcıdır.

Sarımsak tozu fiyat olarak uygundur.

Sarımsak tozu fiyatları ürünün markasına, kalitesine ve miktarına göre farklılık gösterir.

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