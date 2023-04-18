2023-04-18 01:46:45 Bir çok hastalığın çaresi limondaymış ilk kez özelliğini açıkladılar: Hastalıklara bile çare! Bir kaşığı yetiyor
Limonlar sayısız faydalarına rağmen yeterince ilgi görmüyorlar. Limon C vitamini, B vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir içermekle kalmıyor. Aynı zamanda hem antioksidan özelliğine sahip hem de lif dolu. Ama insanlar daha çok soda içerken sodaya limon ekletiyor. Ama aslında soda ile değil su ile içseniz çok daha faydalı. Ayrıca tahinin ve limonun faydaları saymakla bitmiyor. İki besin de ayrı ayrı faydalarıyla göz dolduruyor. Bir araya gelince ise vücut için adeta...