  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile
8
Bir çok hastalığın çaresi limondaymış ilk kez özelliğini açıkladılar: Hastalıklara bile çare! Bir kaşığı yetiyor

2023-04-18 01:46:45
Bir çok hastalığın çaresi limondaymış ilk kez özelliğini açıkladılar: Hastalıklara bile çare! Bir kaşığı yetiyor

Limonlar sayısız faydalarına rağmen yeterince ilgi görmüyorlar. Limon C vitamini, B vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir içermekle kalmıyor. Aynı zamanda hem antioksidan özelliğine sahip hem de lif dolu. Ama insanlar daha çok soda içerken sodaya limon ekletiyor. Ama aslında soda ile değil su ile içseniz çok daha faydalı. Ayrıca tahinin ve limonun faydaları saymakla bitmiyor. İki besin de ayrı ayrı faydalarıyla göz dolduruyor. Bir araya gelince ise vücut için adeta...

#1
Foto - Bir çok hastalığın çaresi limondaymış ilk kez özelliğini açıkladılar: Hastalıklara bile çare! Bir kaşığı yetiyor

Eğer sabahlarınıza limonlu su içerek başlarsanız, her şeyden önce güne kendinize taze hissederek başlayacaksınız. Vücudunuzu kötü maddelerden arıtacak ve sindirim sistemine yardımcı olacak. Bu bir bardak limonlu suyu içmeyi, günlük bir alışkanlık haline getirdiğinizde, sağlığınızı nasıl olumlu etkileyeceğini sanırım anlamışsınızdır. Zaten siz de limon suyunun faydalarını öğrendikten sonra hemen her gün limon suyu içmek isteyeceksiniz.

#2
Foto - Bir çok hastalığın çaresi limondaymış ilk kez özelliğini açıkladılar: Hastalıklara bile çare! Bir kaşığı yetiyor

Tahinin ve limonun faydaları saymakla bitmiyor. İki besin de ayrı ayrı faydalarıyla göz dolduruyor. Bir araya gelince ise vücut için adeta bulunmaz bir nimet oluyor. Tahin sabah kahvaltısında severek tükettiğimiz besinler arasında yer alıyor. Güç ve vitamin veren tahin, sağlığı da destekliyor. Tahinle yapılan kahvaltı sofraları daha lezzetli olurken, özellikle çocuklara da byüük fayda sağlıyor. Limon ise en az tahin kadar faydalı. Hem suyu hem kendisi, sağlık için bulunmaz bir nimet. Ödeme iyi gelen, cilt ve saç üzerindeki sorunlara ilaç olan limon ve limon suyu, olumsuz enerjilere de iyi geliyor. Bu iki besin bir araya gelince ise faydalarını iki katına çıkarıyor ve en olumsuz hastalıklara bile derman oluyor.

#3
Foto - Bir çok hastalığın çaresi limondaymış ilk kez özelliğini açıkladılar: Hastalıklara bile çare! Bir kaşığı yetiyor

İçeriğinde demir barındıran tahin, limon gibi C vitamini barındıran doğal asidik bir besin ile bir araya gelince faydasını 10 katına çıkarıyor.Bu sayede tahin vücutta kan yapıcı madde sayısını artırıyor. Tahin hem kemik sağlığını güçlendiriyor hem de kan hücrelerini artırarak vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor.

#4
Foto - Bir çok hastalığın çaresi limondaymış ilk kez özelliğini açıkladılar: Hastalıklara bile çare! Bir kaşığı yetiyor

Limon ne kadar faydalı? Daha önce limonlu cheesecake yemişsinizdir. Salataya tat vermesinin yanında limon tatlılara da yakışır. Üstelik hem tadı hoş hem de faydalı olan ender şeylerdendir. Limonda ne var? Limonda potasyum, C vitamini, lif, protein, karbonhidrat ve çeşitli mineraller bulunur. Limondaki C vitamini ve biyoflavonoid ismindeki madde özellikle damar duvarlarına çok iyi gelir.

#5
Foto - Bir çok hastalığın çaresi limondaymış ilk kez özelliğini açıkladılar: Hastalıklara bile çare! Bir kaşığı yetiyor

1- Kalori yakımı- Fitness uzmanı Jackie Warner, günde bir kez limonlu su içmenin ekstra 100 kalori yakmanızı sağladığını söylüyor. Üstelik limondaki pektin lifi tok hissetmenizi sağlayarak uzun vadede kilo vermenizi sağlar. 2- Kardiyovasküler rahatsızlıkları önler Limon, potasyum açısından zengindir. Potasyumun kalbe ve kaslara olan katkısı herkesçe bilinir. Üstelik tansiyonu dengeler. İskandinav beslenme uzmanı Magus Nylander, limonda bulunan antioksidanların, kardiyovasküler rahatsızlıkların önüne geçtiğini savunuyor. 3- Sinir sistemini güçlendirir Limon, soğuk algınlığına yakalanma riskinizi düşürür. Limonlu ılık suyun üşütmeye iyi geldiği bilinir. Limonun antiseptik özelliği burun ve boğazdaki şişmeyi engeller.

#6
Foto - Bir çok hastalığın çaresi limondaymış ilk kez özelliğini açıkladılar: Hastalıklara bile çare! Bir kaşığı yetiyor

4- Yağ yakımını hızlandırır- Araştırmalar su içmenin yağ yakımını hızlandırdığını kanıtlıyor. Doktor Shilpi Agarwal, yağ yakımını daha fazla hızlandırmak isteyenlere limonlu su içmeyi öneriyor. 5- Böbrek taşı oluşumunu engeller- Böbreklerinizde tuz konsantrasyonu artınca zamanla böbrek taşı denen şeyler oluşur. İdrar miktarını ve pH değerini arttıran sitrik asit böbrek taşı oluşumunun önüne geçer. Yapılan araştırmalar, daha önce böbrek taşı düşüren kişilerin günde 100 ml limonlu su içmesi halinde, vücutlarında bir daha böbrek taşı oluşmayacağını öneriyor.

#7
Foto - Bir çok hastalığın çaresi limondaymış ilk kez özelliğini açıkladılar: Hastalıklara bile çare! Bir kaşığı yetiyor

6- Demir eksikliğini önler Yediğiniz besinlerde yeterince demir bulunmuyorsa, zamanla demir eksikliği ortaya çıkar. Limonda demir bulunur. Öte yandan limon, yiyeceklerdeki demir emilimini arttırır. 7- Kanser riskini azaltır Yapılan bir araştırmada meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin bazı kanser türlerini engellediği görüldü. Henüz kanıtlanmasa da araştırmalar turunçgillerin kanserin önüne geçtiğini öneriyor. 8- Kötü nefes Nefesiniz kokuyorsa sorun etmeyin. Limon ile bundan kurtulabilirsiniz. Doktor Harold Katz, limonlu su ile gargara yapmanın kötü ağız kokusunu geçirdiğini söylüyor. Buna katkı sağlayan şey ise sitrik asit. 9- Sindirimi güçlendirir Limonların 10’da 1’ini karbonhidratlar oluşturur Limonda en çok bulunan fiber pektindir. Kolaylıkla çözünebilen bu lif sağlığınıza iyi gelir ve sindirimi düzenler. Limondaki liflerden faydalanabilmek için kabuğunu da tüketmeniz gerekiyor. En iyi yöntemse limonu ikiye böldükten sonra suda kaynatmak ve ılık halde o suyu içmek. 10- Kolesterolü düşürür Yapılan araştırmalarda, limonda bulunan diosmin ve hesperidin isimli maddelerin kolesterolü düşürdüğü görüldü.

Dolar 24-25 liraya çıkacak diyorlardı! Necmettin Batırel son tahminini duyurdu: Dolar o rakama düşecek
Ekonomi

Dolar 24-25 liraya çıkacak diyorlardı! Necmettin Batırel son tahminini duyurdu: Dolar o rakama düşecek

Doların gerileyeceğini sürekli olarak gündeme getiren ekonomist Necmettin Batırel'den yeni tahminler geldi.
Yayında olduklarını fark etmediler! Meral Akşener ile Ece Üner fena yakalandı
Medya

Yayında olduklarını fark etmediler! Meral Akşener ile Ece Üner fena yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programına konuk olduğu Ece Üner'le reklam arasında sohbet ederken yakalandı.
ABD savaş gemisi Çin'in radarında!
Dünya

ABD savaş gemisi Çin'in radarında!

ABD donanması, USS Milius adlı destroyer geminin 'seyrüsefer serbestisi' kapsamında Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı.
ABD'li vekillerden 'TikTok' çağrısı
Dünya

ABD'li vekillerden 'TikTok' çağrısı

ABD'de bir grup Cumhuriyetçi milletvekili, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un milletvekilleri tarafından kullanılmasının yasaklanmasını ..
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tepki: Bayram ikramiyelerini yatırmadınız
Gündem

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tepki: Bayram ikramiyelerini yatırmadınız

AK Parti Milletvekili adayı olarak gösterilen Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mans..
Asıl sen utan be adam! Sözcü gazetesi yazarından büyük edepsizlik
Medya

Asıl sen utan be adam! Sözcü gazetesi yazarından büyük edepsizlik

Türkiye'de taş üstüne taş koymayan zihniyeti cansiperane bir şekilde savunan Murat Muratoğlu, AK Parti'nin devrim niteliğindeki adımlarına i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23