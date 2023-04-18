Bir çok hastalığın çaresi limondaymış ilk kez özelliğini açıkladılar: Hastalıklara bile çare! Bir kaşığı yetiyor

Tahinin ve limonun faydaları saymakla bitmiyor. İki besin de ayrı ayrı faydalarıyla göz dolduruyor. Bir araya gelince ise vücut için adeta bulunmaz bir nimet oluyor. Tahin sabah kahvaltısında severek tükettiğimiz besinler arasında yer alıyor. Güç ve vitamin veren tahin, sağlığı da destekliyor. Tahinle yapılan kahvaltı sofraları daha lezzetli olurken, özellikle çocuklara da byüük fayda sağlıyor. Limon ise en az tahin kadar faydalı. Hem suyu hem kendisi, sağlık için bulunmaz bir nimet. Ödeme iyi gelen, cilt ve saç üzerindeki sorunlara ilaç olan limon ve limon suyu, olumsuz enerjilere de iyi geliyor. Bu iki besin bir araya gelince ise faydalarını iki katına çıkarıyor ve en olumsuz hastalıklara bile derman oluyor.