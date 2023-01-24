Sarımsağı balla karıştırıp yerseniz öyle bir faydası var ki... Bunu yapın, her şeye fayda edecek

Ballı Sarımsağın Faydaları Neler?

Sarımsak kendi başına doğal antibiyotik etkisi gösterdiğinden sağlık açısından oldukça faydalı bir besin. Ancak alternatif tıp uzmanları sarımsağın ezildiğinde daha faydalı olduğunu söylüyorlar. Çünkü sarımsağın içerisindeki alicin maddesi sarımsak ezildiği zaman ve balla karıştığı zaman etkisini çoğaltıyor. Sarımsağın en etken maddesinin de alicin maddesi olduğu bilinmektedir.

Kanseri engelliyor

Kansere karşı iyi gelir. Aynı zamanda kansere yol açabilecek hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir.

Sigaranın oluşturduğu kötü etkileri azaltıyor

Sarımsaklı bal, sağlıklı bir karaciğer düzgün kan dolaşımını ve kan akışını destekler. Aynı zamanda zamanla vücutta biriken toksinleri de atar.

Kötü kolesterolü düşürüyor

Kötü kolesterol düzeyini düşürmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yaramaktadır.

Böbrek taşı düşürücü etkisi bulunuyor

Böbrek ve safra taşlarını düşürür ve eritir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Vücutta biriken fazla ödemi atar ve şişliğin giderilmesi için katkıda bulunur.

Romatizmal ağrıların tedavisinde etkili

Tüm romatizma ağrıları ve iltihabı önler ve giderir. Kireçlenmelere iyi gelir ve aynı zamanda da eklem düzeylerinin yenilenmesi için faydası vardır.

Ballı Sarımsak Kürü Nasıl Yapılır, Tüketilir?

Tarifler...

2-3 diş sarımsağı küçük küçük doğrayın. Bir kaşık bal ile karıştırın. Bu karışımı her gün tüketin. Bir hafta içerisinde enerjinizin arttığını, sağlığınızın iyi yönde ilerlediğini hissedeceksiniz.

Sarımsak bal kürü

HAZIRLANIŞI Sarımsakları ufak ufak doğrayınız ve kavanozun içine atınız. Daha sonra üzerine balı dökerek karıştırınız. 7 gün boyunca her sabah bu karışımdan bir yemek kaşığı ılık suya karıştırıp tüketiniz. 1,5 hafta ara verdikten sonra 7 gün boyunca tekrar tüketiniz. Karışımı oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

İbrahim Saraçoğlu'ndan sarımsak kürü nasıl yapılır? İri tek bir diş sarımsak bıçakla doğranıp ilave edilir. Yarım bardak klorsuz su ilave edildikten sonra robot veya blendır çalıştırılır. Yaklaşık bir - bir buçuk dakika çalıştırıldıktan sonra karşımın tamamı kahvaltıdan en az yirmi dakika önce aç karnına içilir.

SARIMSAĞIN ZARARLARI

Sarımsak bal zararları: Fazla sarımsak tüketmek kişide mide sıkıntılarına yol açabilir.

Ballı Sarımsaklı Karışım Tarifi Nasıl Yapılır? Bal sarımsak limon karışımı:

10 tane limonun suyu + tahta havanda dövülmüş 10 baş sarımsak + 1 kilo bal karıştırılarak cam kavanoza konur. Ağzı 3 kat pamuklu bezle kapatılır ve karanlık bir yerde 7 gün bekletilir. 7 gün sonra kavanozun kapağı kapatılarak buzdolabına konur.

Kullanmadan önce uzmanına danışınız.