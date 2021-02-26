Sarıgül'den CHP'yi kızdıracak çıkış

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 'İktidara Hazırlık Merkezi' olarak adlandırdıkları il binasının açılışı için geldiği Antalya'da, açılış öncesinde bir otelde partililerle buluştu. Ardından partisinin il binası açılışını yapan Sarıgül, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Sarıgül, “Antalya'nın ülke siyasetine kazandırdığı, kendisiyle uzun yıllar birlikte olduğumuz, kendisine karşı rakip olduğum ve çok az bir oyla genel başkanlığı kaybettiğim Deniz Baykal'ı saygıyla, sevgiyle ve hürmetle anıyorum. Sayın Baykal'a sağlık diliyorum. Biz rakiptik ama hiçbir zaman hasım olmadık. Dışişleri Bakanı olarak kendisini dikkatle izlediğimiz, bütün ülkelerle barış içerisinde olmamızı sağlayan Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na da saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Ana muhalefet partisi olacağız"

"Önce ana muhalefet partisi" olacağız" diyen Sarıgül, sonra da iktidar olacaklarını iddia etti.