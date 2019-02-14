Sarıgöllü çevrecilerden vatandaşlarla bilgilendirme toplantısı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kurulan Çevre-Doğa ve Dayanışma Derneği tarafından haftanın belirli günlerinde mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlara çevre bilinci ile ilgili toplantılar düzenlendi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kurulan Sarıgöl Çevre-Doğa ve Dayanışma Derneği mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Dernek Başkanı Derya Öztürk Aydın ve yönetimi Sarıgöl’deki mahalleleri ziyaret ederek çevre bilincinin oluşturulması için bilgilendirme yapıyor. Gelecek nesiller için çevrenin önemine değinen Başkan Aydın, "Sarıgöl ve çevresi geçimini üzümcülükle temin eden bir ilçe. Bu nedenle verimli topraklarımıza zarar veren her türlü etkenlerden korumak için mücadele ediyoruz. Çevremizde bulunan doğa güzelliklerine sahip çıkarak gelecek nesillerimize güzel bir Sarıgöl bırakmak için bir araya geldik. Sarıgöl ve çevresinde unutulmaya yüz tutan gelenekleri yaşatarak gelecek kuşaklara taşımak istiyoruz" dedi.

Düzenlenen mahalle ziyaretlerinde Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi de yer aldı.