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Sararan yastıklarınızı böyle temizleyin

Sararan yastıklar nasıl temizlenir? Sararan yastıkları beyazlatmak için ne yapmak gerekir?

11 Eylül 2018 Salı 18:58
Sararan yastıklarınızı böyle temizleyin

Yastıkların zaman içinde sararmasının en büyük nedenlerinden birisi terleme. Uyurken bile vücut ısısının normalde kalması için terleme sürer. Yastık kılıfınızın malzemesine bağlı olarak ter yastığınıza bulaşabilir. Ter kuruduğunda ise yastıkta sarı bir iz bırakacaktır. Yastık kılıflarınızın altında kaplama kılıfı kullansanız bile o sarı leke hala oluşabilir.

Öncelikle çok sıcak suya, 1 bardak çamaşır deterjanına, 1 bardak toz bulaşık makinesi deterjanına, 1 bardak çamaşır suyuna ve 1/2 bardak boraksa ihtiyacınız olacak.

daha sonra yastığınızın çamaşır makinesinde yıkanıp yıkanamayacağını mutlaka kontrol edin. Yastıktaki kılıfları tamamen çıkartın. Çamaşır makinesinin üçte biri sıcak su ile dolacak programa ayarlayın. Daha sonra tüm bileşenleri ve yastıkları makineye koyun.

Yastıkları makineye koyduktan sonra, kazanın tamamen su ile dolmasını bekleyin. Birden fazla yastığı yıkayacaksanız, yastıkları makineye ikişer ikişer koyun.

Yastıkları iki kez durulamayı unutmayın.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 18:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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