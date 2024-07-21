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Gündem Şarapçı yüzerken kalp krizi geçirdi
Gündem

Şarapçı yüzerken kalp krizi geçirdi

Yeniakit Publisher
2024-07-21 01:17:00 -
Şarapçı yüzerken kalp krizi geçirdi

Pamukkale Şarapları'nın kurucusu, Denizlili iş adamı Yasin Tokat tatil için gittiği Kuşadası'nda yüzdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Tokat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizlili iş adamı Yasin Tokat, tatil amacıyla gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı tatil beldesinde yüzdüğü esnada kalp krizi geçirdi. Tokat'ın fenalaştığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokat, buradaki müdahalelerin ardından Söke Devlet Hastanesine nakil edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tokat'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

PAMUKKALE ŞARAPLARI'NIN KURUCUSUYDU

Tokat, Güney ilçesinde faaliyet gösteren dünyaca ünlü Pamukkale Şarapları'nın kurucusuydu. Tokat'ın cenaze programının henüz belli olmadığı öğrenildi.

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