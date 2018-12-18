THY- Euroleague
0553 313 94 23

Şanslı müşterinin yemeğinden inci çıktı! "Daha fazla inci bulmaya çalışacağım"

ABD'nin New York şehrinde Rick Antosh'ın, her zaman sipariş ettiği istiridyeli güveç yemeğinin içinden inci çıktı.

18 Aralık 2018 Salı 22:37
Şanslı müşterinin yemeğinden inci çıktı! "Daha fazla inci bulmaya çalışacağım"

ABD'nin New York şehrinde nadir rastlanan bir olay gerçekleşti.

New York'ta bir gazeteye konuşan 66 yaşındaki  müşteri, yemekten ilk kaşığı alıp çiğnemeye başladıktan sonra ağzına bir nesne geldiğini farketti.

O anları anlattı

Yaşlı adam başlangıçta dişinin kırıldığını veya yemeğine herhangi bir cisimden parça kaçtığını düşündüğü o anları, "Saniyenin ufak bir bölümünde, ağızımın içinde terör vardı. Ağzımdaki nesne, bir diş miydi yoksa bir dolgu muydu?" şeklinde anlattı

İnci olduğunu farketti

Dişlerinin arasında hissettiği sert maddeyi ellerine alan yaşlı adam;

"Siyah bir nokta gördüğümde gerçekten ilgimi çekti. Mutfakta kullanılan bir aletin kırıldığını düşündüm" diyen Antonsh, daha sonra nesneye iyice  baktığında bezelye büyüklüğünde bir inci olduğunu anladığını belirtti.

Restoranın baş aşçısı San Ingber konuyla ilgili yaptığı konuşmada, "28 yıldır buradayım. Böyle bir şey yaşandığını sadece 2'inci görüşüm ve biz her gün 5 binin üzerinde yarım istiridye kabuğu satıyoruz" dedi.

Nasıl oluştuğu bilinmiyor

Doğal incilerin istiridye içerisinde nasıl oluştuğu tam olarak çözümlenemediğini söyleyen Maryland Üniversitesi'nden istiridye fizyoloğu Matthew W. Gray, anekdotlara göre bu durum 10 binde bir oranında meydana geliyor dedi.

"Daha fazla inci bulmaya çalışacağım"

Henüz bulduğu inciyle tam olarak ne yapacağına karar veremediğini söyleyen Antosh, "Kesinlikle oraya dönüp, daha fazla inci bulmaya çalışacağım. Bu işler hiç belli olmaz" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:37
  1. abd
  2. newyork
  3. restorant
  4. inci
  5. istiridye

YORUM YAZ

  • safran toplayicisi fahrisafran toplayicisi fahri1 sa önce
    köseyi döndün hadi yine iyisin..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beykozda istinat duvarı yıkıldı
  1. Beykozda istinat duvarı yıkıldı
  2. FETÖ ile ilişkisini açığa vurdu!..
  3. Restoranda yediği istiridyenin içinden..
  4. Beyaz Saray'dan Flynn açıklaması
  5. Sudan'da facia! Devrilen otobüste 14..
  6. GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2018
  7. STK'lerden Nijerya hükümetine ve..
  8. İran'dan skandal açıklama: Türkiye'nin..
  9. Sudan'ın güneyindeki çatışmaların..
  10. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
  11. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2..
  12. Trump bu kez Facebook ve Twitter'ı..
  13. Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı..
  14. Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na tazminat..
  15. Kastamonu'nun "2018 Türk Dünyası..
  16. 18 yıldır heyelan korkusuyla yatıyorlar
  17. Basketbolda maçın ardından
  18. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu AB..
  19. Belçika Başbakanı Michel, istifa..
  20. Maçın ardından
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı
CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme

Günün Karikatürü

19 Aralık 2019
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi