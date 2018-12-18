Şanslı müşterinin yemeğinden inci çıktı! "Daha fazla inci bulmaya çalışacağım"

ABD'nin New York şehrinde nadir rastlanan bir olay gerçekleşti.

New York'ta bir gazeteye konuşan 66 yaşındaki müşteri, yemekten ilk kaşığı alıp çiğnemeye başladıktan sonra ağzına bir nesne geldiğini farketti.

O anları anlattı

Yaşlı adam başlangıçta dişinin kırıldığını veya yemeğine herhangi bir cisimden parça kaçtığını düşündüğü o anları, "Saniyenin ufak bir bölümünde, ağızımın içinde terör vardı. Ağzımdaki nesne, bir diş miydi yoksa bir dolgu muydu?" şeklinde anlattı

İnci olduğunu farketti

Dişlerinin arasında hissettiği sert maddeyi ellerine alan yaşlı adam;

"Siyah bir nokta gördüğümde gerçekten ilgimi çekti. Mutfakta kullanılan bir aletin kırıldığını düşündüm" diyen Antonsh, daha sonra nesneye iyice baktığında bezelye büyüklüğünde bir inci olduğunu anladığını belirtti.

Restoranın baş aşçısı San Ingber konuyla ilgili yaptığı konuşmada, "28 yıldır buradayım. Böyle bir şey yaşandığını sadece 2'inci görüşüm ve biz her gün 5 binin üzerinde yarım istiridye kabuğu satıyoruz" dedi.

Nasıl oluştuğu bilinmiyor

Doğal incilerin istiridye içerisinde nasıl oluştuğu tam olarak çözümlenemediğini söyleyen Maryland Üniversitesi'nden istiridye fizyoloğu Matthew W. Gray, anekdotlara göre bu durum 10 binde bir oranında meydana geliyor dedi.

"Daha fazla inci bulmaya çalışacağım"

Henüz bulduğu inciyle tam olarak ne yapacağına karar veremediğini söyleyen Antosh, "Kesinlikle oraya dönüp, daha fazla inci bulmaya çalışacağım. Bu işler hiç belli olmaz" dedi.