Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çok yönlü operasyon başlatıldı.
Operasyonlarda 50 gram eroin, 12 gram esrar, 38 gümrük kaçağı telefon, 2 tabanca ve 30 çalıntı motor ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.