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Aktüel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 09:55:03 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Suruç, Viranşehir, Ceylanpınar, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da 13 Kasım'da düzenlenen operasyonda, bazı adreslerde yapılan aramalarda 100 gram eroin, 100 gram esrar, 25 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirilmiş, 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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