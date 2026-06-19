Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a darbe! Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yürütülen kararlı operasyon neticesinde, terör unsurlarına geçit verilmedi.
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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