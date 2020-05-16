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Şanlıurfa’da sıcak hava etkili oluyor

Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Türkiye’nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa’da, vatandaşlar ağaç gölgeleri altında serinlemeye çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:01:27 -
Şanlıurfa’da sıcak hava etkili oluyor

Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Türkiye’nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa’da, vatandaşlar ağaç gölgeleri altında serinlemeye çalışıyor.


Sıcak hava dalgası Türkiye’nin birçok ilini etkisi altına aldı. Bu illerin başında gelen Şanlıurfa’da termometreler 38 dereceyi gösterdi. Ramazan ayı ve korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalırken zorunlu olarak dışarı çıkanlar ise serinlemek için kendilerini ağaç gölgeleri altına attı.


Ev ihtiyaçları için dışarı çıktığını belirten vatandaşlardan Muhammed Aydın, sıcak hava nedeniyle hemen eve gideceğini söyledi. Aydın, “Aslen Elazığlıyım. İki yıldır Şanlıurfa’da yaşıyorum. Bu yıl geçen yıllara oranla biraz daha sıcak. Adana sıcaktır diyorlar ama Şanlıurfa daha sıcaktır” ifadelerini kulandı.


Ağaç gölgeleri altında serinleyen vatandaşlar ise, Şanlıurfa sıcağının başladığını ve ileri ki günlerde artarak etkisini sürdüreceğini aktardı. Her yıl ramazan ayı dolayısıyla camilerde ibadet eden ve serinleyen vatandaşlardan bazıları ise cami avlularında namaz kılarak serinlediği görüldü.

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