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Aktüel Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aktüel

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:22:45 -
Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sait Keser yönetimindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu Mehmetçik Kavşağı'nda, Sinan Kaya (21) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Kaya ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Sinan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi morga kaldırılırken, kazayı haber alan yakınları hastanede yoğunluk oluşturdu.

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