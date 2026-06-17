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Yerel Şanlıurfa'da milyonluk yangının çıkış anı görüntülendi!
Yerel

Şanlıurfa'da milyonluk yangının çıkış anı görüntülendi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Şanlıurfa’da 10 katlı bir binanın giriş katındaki depoda çıkan ve yaklaşık 33 milyon lira zarara neden olan yangının başlangıç anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi’nde pazar günü, bir apartmanın giriş katında bulunan yapı malzemeleri deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler apartmana sıçrarken, depoda ve üst katlarda bulunan bazı dairelerde hasar meydana geldi. Yangının yaklaşık 33 milyon liralık zarara yol açtığı belirtildi. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, bina dışında bulunan yanıcı maddelerin aniden tutuştuğu görüldü. Görüntülerde ayrıca yoldan geçen bir sürücünün yangını fark ederek bina sakinlerini uyardığı ve itfaiye ekiplerine haber verdiği yer aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.

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