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Aktüel Şanlıurfa'da karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi öldü
Aktüel

Şanlıurfa'da karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:21:35 -
Şanlıurfa'da karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 2 gençten haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde 2 kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Yahya Yılmaz (19) ile Hüseyin Kaya'nın (18) sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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