Şanlıurfa'da karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi öldü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 2 gençten haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, evde 2 kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Yahya Yılmaz (19) ile Hüseyin Kaya'nın (18) sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.
Cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.