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Aktüel Şanlıurfa'da gazeteciye ait motosikletin çalınma anı kameraya yansıdı
Aktüel

Şanlıurfa'da gazeteciye ait motosikletin çalınma anı kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 10:29:59 -
Şanlıurfa'da gazeteciye ait motosikletin çalınma anı kameraya yansıdı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yerel gazetede çalışan muhabire ait motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kentte yayımlanan yerel gazetede muhabir olarak çalışan İbrahim Çakmak'ın motosikleti kimlikleri henüz belirlenemeyen iki şüpheli tarafından çalındı.

Gece bir kavga ihbarı için bürodan ayrıldığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Çakmak, durumu polise bildirdi.

Motosikletin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişinin motosikleti kontrol edip ayrıldığı, sonra diğer kişiyle geri dönüp motosikleti çaldıkları görülüyor.

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