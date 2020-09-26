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Aktüel Şanlıurfa'da evde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Şanlıurfa'da evde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:59:22 -
Şanlıurfa'da evde çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Asya Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ayet Muhammed'e ait evin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede evin içine sıçradı. Evin yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangın sırasında bir itfaiye personelli yaralandı.

Yangın evde büyük hasara neden oldu.

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