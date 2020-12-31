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Aktüel Şanlıurfa'da 369 parça tarihi eser ele geçirildi: 4 gözaltı
Aktüel

Şanlıurfa'da 369 parça tarihi eser ele geçirildi: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:09:30 -
Şanlıurfa'da 369 parça tarihi eser ele geçirildi: 4 gözaltı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Merkez Eyyübiye ilçesinde 369 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, İslami ve Roma dönemine ait 330 sikke, Roma dönemine ait 6 heykel, sandık, 22 obje, 6 İncil ile Antik döneme ait 3 biblo, Helenistik döneme ait parşömen ve büyüteç ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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