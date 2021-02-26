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Gündem Şanlıurfa için flaş karar! Yasak geldi: Tam 1 ay sürecek
Gündem

Şanlıurfa için flaş karar! Yasak geldi: Tam 1 ay sürecek

Şanlıurfa’da, 26 Şubat ile 27 Mart tarihleri arasında miting, çadır kurma ve benzeri etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 16:19:00 -
Şanlıurfa için flaş karar! Yasak geldi: Tam 1 ay sürecek

Şanlıurfa’da 26 Şubat ile 27 Mart tarihleri arasında 30 gün süreyle kent merkezi ve ilçelerinde her türlü yürüyüş ve basın açıklaması yasaklandı.

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde basın açıklaması, miting, çadır kurma ve benzeri etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Kent genelinde vatandaşların güvenliği için bazı tedbirlerin alındığı, bu kapsamda 30 gün sürecek etkinlik yasağı kararı alındığı kaydedilen valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19'uncu maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) diğer illerden katılımlarla birlikte, 26.02.2021 saat: 00.01'den 27.03.2021 saat: 23.59'a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

 

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