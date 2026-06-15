Şanlıurfa alev alev yanıyor! Termometreler 43 dereceyi gördü, vatandaş gölgelere sığındı!
Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen şanlı peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaz mevsiminin amansız sıcakları hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometrelerin güneşte 43 dereceyi göstermesiyle birlikte kavurucu hava ve nem, Urfalı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi.
Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 43 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.
Yüksek sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.
Bazı işletmelerde ise müşteriler, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi.