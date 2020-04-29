SANKON bir çok ülkede fahri konsolosluk için harekete geçiyor

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı iş adamı Şammaz Ateş, dünyanın yüz devletinde temsilciliği bulunan SANKON’un ‘Fahri Konsolosluk’ için gerekli diplomatik girişimlerde bulunacağını belirtti.

Ateş konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, SANKON’un uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetleri değerlendirdi. SANKON olarak Afrika kıt’asında, Arap yarımadasında, Orta Asya Türk devletlerinde, Avrupa, Latin Amerika, Pasifik ve Karayip ülkelerin de faaliyet gösteren bir kuruluş olduğunu hatırlattı. Ateş, “SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile dünya devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilere çok önem veriyor ve bu şekilde ülkemizin ve dünya ekonomisine büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ateş açıklamasın da ‘Fahri Konsolosluk’ görevinin anlam ve önemine değinerek, şunları söyledi:

“Fahri konsoloslarımız Türkiye ile dünya devletleri arasında ki ekonomik ticari ithalat ve ihracat kültürel ve siyasal ilişkilere çok büyük katkılar sağlamaktadırlar bu vesile ile ülkemizde görev yapan bütün Fahri konsoloslarımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz.”

"Karar konusunda takdir hükumetlerin"

Ateş, ilerleyen dönemlerde Arap, Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde Türkiye ve millete hizmet edecek aynı zamanda gerekli güvenlik aşamalarından geçmiş çok sayıda kadın ve erkek iş adamının fahri konsolosluk için gerekli girişimlerde bulunacağını ifade etti. Ateş, “Başvuru sonrasında tabi ki takdir ve karar hükumetlerindir. Biz konuyla ilgili gerekli girişimlerde bulunacağız ve sürecin takipçisi olacağız. SANKON’un kurumsal kimliğinin değeri tecrübeli büyüklerimizin önerileri ve güçlü iş kadınlarımız ile heyecanlı genç iş adamlarımızın omuzlarında yükselecektir” dedi.