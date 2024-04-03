Sandıklar açıldı maskeler düştü ilk fırsatta Müslümanlara kinini kustu

Sebahattin Ayan İstanbul

Kurulduğu günden beri milletin mukaddes değerleriyle kavgalı olan ve ufukta sandık görünür görünmez sözde dine saygılıymış gibi davranan CHP yine şaşırtmadı. ‘Kent uzlaşısı’ adı altında terör örgütü PKK’nın uzantısı DEM Parti ile iş tutarak seçimden birinci parti çıkan CHP ve tabanı sandık açılır açılmaz İslam’a ve Müslümanlara kin kusmaya başladı. AK Parti seçmeninin sandığa gitmediği seçimlerde elde edilen birinciliği laikliğe bağlayan malum zihniyet ile medyası ve paralı trolleri haber ve paylaşımlarında; mukaddes değerlerimizi hedef aldı. CHP üyeleri seçim gecesi Saraçhane’deki İBB binası önünde kadeh kaldırırken, paralı tetikçileri ise “31 Mart’ta laiklik kazandı, hilafet kaybetti.”, “Bakalım bir daha size sokakta şeriat bayrağı açtırıyor muyuz?” şeklinde rezil ifadeler kullandı. Seçim öncesi cami açılışı yapan, seccade ve zikirmatik dağıtan Özel ve adamlarının seçim galibiyetin ardından gerçek yüzünü göstermesi ‘CHP özüne döndü’ yorumlarına sebep oldu.

Eyüpsultan takkıyeymiş

Türk halkı 5 yıl boyunca belediyeleri yönetecek başkanları belirlerken, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonucunu fırsat bilen laikçi yobazlar gizlendikleri inlerden başını çıkardı. Seçimden önce cami cami dolaşan, Meclis kürsüsünde ayet okuyan, seçim çalışmaları başlar başlamaz Eyüpsultan Camii’nde boy gösteren CHP’liler Kandil desteği elde ettiği emanet oylarla aslına dönerek İslam’a kin kusmaya başladı. Her seçim döneminde mütedeyyin kesim ile ‘helalleşme’ adı altın göz boyamaya çalışan muhalefetin besleme medyası ise asla uslanmayacağını bir kez daha gösterdi.

Asan kesen ne ararsan var

İşte CHP’li bağnazların aymazlıkları...

CHP’nin fonladığı yandaş basının baş aktörü Cumhuriyet gazetesi seçimin akabinde laiklik kazandı naraları atmaya başladı. Cumhuriyet gazetesinin ‘tarihi zafer’ manşetiyle verdiği haberde, “Genel seçimlerden sonra bitmeyen ekonomik kriz, düşmeyen enflasyon, eriyen ücret ve maaşlar, çiğnenen hukuk devleti kuralları, artan tarikat-cemaat baskısı, aşındırılan lâik Atatürk devrimleri kutlanan Cumhuriyet’in 100. yılıyla girilen 31 Mart genel seçimlerinde iktidar AKP ile ortağı MHP büyük bir yenilgiye uğradı” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yine Cumhuriyet gazetesinin dün ‘umutlar yeşerdi’ manşetiyle verdiği haberde ‘Sonuçlar tarihe geçti’ başlığıyla verdiği haberde, “AKP, 22 yıllık iktidarında ülke çapında ilk kez seçim yenilgisi aldı. Sonuç, başta kadınlar ve gençler olmak üzere çağdaş demokratik ve laik Türkiye’de birleşen yurttaşlar için umut yarattı” diyerek konuyu laikliğe getirdi.

Her seçim döneminde seçmene hakaretler savurarak CHP propagandası yapan Sözcü gazetesi ise dünkü nüshasında, “Din siyaseti kaybetti laiklik kazandı” başlığını atarak laiklik vurgusu yaptı.

Sözcü gazetesinin yavrusu Korkusuz gazetesi, ‘AKP’ye kaybettiren CHP’ye kazandıran 8 neden’ başlıklı haberde, AK Parti’nin seçimlerde yenilgisini “Atatürk ve laik karşıtlığı halkta rahatsızlık yarattı” diyerek büyük bir aymazlığa imza attı.

Sosyal medya platformu X’te başta ‘ffrejya’ kullanıcı adlı seküler bir yobaz olmak üzere birçok CHP’li trol ordusu, “Yarın akşam Saraçhane’nin önünde bira içerek kutlama yapacağız sizde ağlaya ağlaya sahura kalkacaksınız. Kudurun” diyerek mütedeyyin insanları hedef aldı.

Bu seçimde dincilik kaybetti, laiklik kazandı. Atatürk’ün torunları bir kez daha kötü gidişe dur dedi.!

Bir diğer trol ise seçim akşamı “Acayip gaza geldim. Diyaneti ne zaman kapatıyoruz lan” diyerek Diyanet İşler Başkanlığı’na olan düşmanlığını gözler önüne serdi.

Afyon'da DEM blöfü işe yaradı

“DEM Parti hariç kapımızı herkese açık” diyerek milliyetçi seçmene göz kırpan ve 31 Mart’ta gerçekleştirilen seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal’ın galibiyetini kutlayan CHP’li seküler yobazlar ise, “Mustafa Kemal Paşam ne istersen iste benden, istersen ayıralım din ve devlet işlerini, istersen asalım bütün hoca ve müritleri, istersen kapatalım bütün imam hatipleri” şeklinde şarkılar söyleyip tehdit dolu sloganlar attılar.