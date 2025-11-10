  • İSTANBUL
Dünya

Sanchez’den sert çıkış: “Avrupa silaha değil, akla sarılsın!”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sanchez’den sert çıkış: "Avrupa silaha değil, akla sarılsın!"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa’nın geleceğini “silah değil diplomasiyle” inşa etme çağrısı yaptı. İspanya Başbakanı, “2035’te tepeden tırnağa silahlanmış bir Avrupa değil, dayanışmayı savunan bir kıta istiyoruz” dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, El Pais gazetesine verdiği röportajda Avrupa ülkelerinin silahlanmadansa diplomasiye önem vermesi gerektiğini savundu. 

2022'den beri Sosyalist Enternasyonal'in başkanlığını da sürdüren 53 yaşındaki siyasetçi, İspanyol gazetesinin pazar yayımladığı röportajda şu ifadeleri kullandı: Gençlere nasıl bir dünya bırakmak, bizim yaşımıza geldiklerinde ne görmelerini istiyoruz? Avrupa ülkelerinin bütçelerinin yüzde 5'ini savunmaya ayırdığı bir dünya mı? Diplomasiye ağırlık verelim ki 2035'te Avrupa tepeden tırnağa silahlanmış olmasın, dayanışma ve uluslararası hukuku savunsun.

Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna istilasının ardından Avrupa güvenlik konusunda yeni planlar geliştirdi. 

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen martta yaptığı açıklamada, Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ve hazırladıkları yeniden silahlanma planıyla 800 milyar euro'luk savunma harcamasının sağlanabileceğini söylemişti.

Ayrıca 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'nde, savunma harcamalarının ülkelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYİH) yüzde 5'ine getirilmesi öncelikli konu olarak belirlenmişti. 

2014'te alınan karar uyarınca NATO ülkelerinin, GSYİH'lerinin en az yüzde 2'sini savunmaya harcamaları gerekiyor. Ancak Donald Trump, göreve gelmeden yaptığı açıklamalarda, bu oranın yüzde 5'e çıkarılmasını istemişti. 

2024'te 32 NATO üyesinden 22'si yüzde 2 hedefini tutturdu. ABD, yüzde 3,5'la NATO'nun en büyük destekçisi. 

Rusya lideri Vladimir Putin ise NATO ülkelerine saldıracakları fikrini saçma bulduğunu ve Batı ülkelerinin kendi halkını bu düşünceyle korkuttuğunu söylüyor.

