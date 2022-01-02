Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 45 uzman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun 35 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı ile 10 Avrupa Birliği (AB) uzman yardımcısı alacak.
Sınava giriş için katılma şartları, sınav tarihi, yeri, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar bakanlığın internet sitesinde (www.sanayi.gov. tr) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr/) internet adresinde daha sonra yayımlanacak. Başvurular sadece e-Devlet/Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve 17 Ocak’ta başlayıp 1 Şubat saat 23.59’da sona erecek.