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Aktüel Sanatçı Yonca Evcimik, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Sanatçı Yonca Evcimik, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:02:24 -
Sanatçı Yonca Evcimik, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

MUĞLA (AA) - Sanatçı Yonca Evcimik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Evcimik, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği karelere oy verdi.

Evcimik, yaşam kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "İstanbul’da koronavirüs önlemleri", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" ve Gökhan Balcı'nın "Yunanistan’dan sığınmacılara gazlı müdahale" fotoğraflarını oyladı.

Oylamaya geçen yılda katıldığını ifade eden Evcimik, "Üç kategoride beğendiğim fotoğrafları seçtim. Ancak haber kategorisinde iki fotoğrafa oy verdim. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi. Her yıl çok başarılı fotoğraflar oluyor. Umarım benim seçtiklerim kazanır. İyi ki bir parçasıyım." diye konuştu.

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