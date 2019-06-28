Sanal dünya aileleri parçalıyor! Boşanmaların en büyük nedeni internet

Mehmet Özmen Ankara

Boşanmaların sebebi ile ilgili yapılan sosyolojik araştırmalara göre, kadınların ekonomideki rolünün arttığı, kadınların iş hayatının içine girmesinin ardından ekonomik hürriyetlerini elde etmesinin etkili olduğu belirtiliyor. Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur, boşanmaların nedenlerine ilişkin yeniakit.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu.

“Çiftler çok kısa sürede boşanıyorlar”

Modern dünyada en çok temelleri sarsılan kurumun başında aile kurumu geldiğini belirten Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur, “Artık eskiden olduğu gibi aileler uzun süreli birliktelikler yerine çiftlerin çok kısa sürede boşandıkları, ayrıldıkları vakalarla karşı karşıyayız. Bütün dünyada boşanma olaylarının arttığı görülmektedir.” şeklinde konuştu.

“Eskiden ‘neden evleniyorlar’ sorusu önemliyken bugün ‘neden boşanıyorlar’ sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz”



Türkiye’de son yıllarda 120 bin çiftin boşandığına yönelik bazı verilerin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilal Sambur, şunları söyledi:

“Ülkemizde de son yıllarda yaklaşık yüz yirmi bin çiftin boşandığına dair birtakım veriler var. Bu tabi ülkemiz açısından çok yüksek bir rakam. İnsanlar neden boşanıyor? Eskiden insanlar neden evleniyor sorusu daha önemliyken bugün insanlar neden boşanıyor sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz.”

Çalışan kadın daha çabuk boşanıyor!

Türkiye’deki boşanmaların artış nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bilal Sambur, “Günümüz toplumunda tabi şehirleşme ile beraber teknolojinin artmasıyla beraber iletişim imkânlarının gelişmesiyle beraber bireyselleşme süreçlerinin olgusunun ortaya çıkmasıyla beraber insanların daha çok iş hayatına atılmasıyla beraber boşanmaların arttığını söylemek mümkündür. Yani boşanma olgusu insanlar tek bir nedenden değil, birçok nedenden dolayı boşanmaktadırlar.” dedi.

“Boşanmaların en popüler sebebi internet!”

Bağımlılık haline gelen internet kullanımının evli çiftlerde boşanmaya neden olduğunu belirten Prof. Dr. Bilal Sambur, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Teknolojik, sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlar insanları çok kolaylıkla boşanmaya itmektedir. Yani boşanma artık insanların kolaylıkla gerçekleştirebileceği bir durum haline geldi. İnternet üzerinden, sanal dünya üzerinden insanlar artık gerçek anlamda birbirleriyle iletişim ve birlikte olmak yerine sanal âlemde teknolojik imkânları kullanarak daha bir takım heves, heyecan ve macera eğilimlerinden dolayı bu boşanma eğilimi içerisine girebilmektedirler."

“Daha olgun ve merhametli davranılmalı”

Boşanmaların arzu edilen bir durum olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Bilal Sambur, “Allah’ ın en hoşlanmadığı en mekruh gördüğü helal olarak dinimizde kabul ediliyor. İnsanlar boşanmak yerine birbirleriyle iletişim kurmanın, birbirlerini anlamanın, birbirlerini keşfetmenin, birbirine merhamet etmenin, birbirine nasıl sevgi göstermesi gerektiğinin ve birbirlerine nasıl huzur vermesi gerektiğinin yollarını bulma konusunda ki anlayışlarını ve kavrayışlarını geliştirmeli ve bu konuda daha olgun davranmaları gerektiğini düşünmekteyim.” diye konuştu.

“Boşanmak bir çocuksuluktur, bir gelişmemişlik halidir”

Boşanma hızında yaşanan büyük artışın toplumu derinden yaraladığını söyleye Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yani boşanmak bir çocuksuluktur, bir çocukluk halidir gelişmemişlik halidir. Ama birbirini anlamak, birbirine sevgi, merhamet göstermek birbirine huzur göstermek ise bir olgunluk bir gelişmişlik düzeyidir. Boşanmayı ilk alternatif görmek yerine çiftler kendilerine biz birbirimize karşı daha nasıl olgun sağlıklı ve verimli bir şekilde davranabiliriz birbirimizle nasıl iletişim kurabiliriz bu konudaki kapasitelerini ve donanımlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.”