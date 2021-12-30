San sebastian cheesecake tarifi

Malzemeler

600 g beyaz peynir

1 su bardağı + 3 yemek kaşığı şeker

4 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

400 ml sıvı krema

Kalıbı yağlamak için;

Tereyağı yada margarin

San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır?

Uygun bir kapta beyaz peynir ve şekeri mikser ile çırpalım. Ben yaparken Pınar beyaz peynir kullandım. Ardından her birini teker teker ekleyip, ayrı ayrı çırpmak sureti ile yumurtaları ekleyelim. Üzerine unu ilave edip çırpmaya devam edelim. Son olarak sıvı kremamızı da ekleyelim, bir kaç dakika daha çırpalım. Çember kalıbımızın içerisini margarin yada tereyağı ile yağladıktan sonra kestiğimiz pişirme kağıdı ile kalıbımızı kaplayalım. Benim kullandığım çember kalıp 20 cm’likti. Hamurumuzu kalıba dökelim ve önceden ısıtılmış 200°C fırında 45-50 dakika pişirelim. Cheesecakekimiz piştikten sonra fırının kapağını açalım ve içerisinde 1 saat kadar soğumaya bırakalım. Kekimiz soğuduktan sonra kalıptan çıkarabilir, dilediğiniz şekilde süsledikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

1 çatal San Sebastian kaç kalori?

Yaklaşık olarak 80 gram ağırlığında olan ince bir dilim San Sebastian Cheesecake ortalama olarak 170 kalori içeriğine sahiptir. 150 – 200 gram ağırlığında olan 1 porsiyon San Sebastian Cheesecake yaklaşık olarak 350 – 400 kalori değerine sahiptir