Samsunspor’da Kayserispor maçı öncesi kritik viraj! Hedef kötü gidişe dur demek!
Hafta içi Avrupa defterinde Rayo Vallecano karşısında aldığı ağır darbeyle sarsılan Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’ndeki yaralarını Süper Lig’de sarmak istiyor. Yarın akşam saat 20.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda Kayserispor’u ağırlayacak olan kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyete uzanarak hem moral bulmayı hem de ligdeki kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.
UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final hedefinde yara alan Samsunspor, yarın saat 20.00’de kendi sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe, Bahtiyar Birinci ve Murat Temel hakem üçlüsü görev alacak. Mücadele öncesinde Samsunspor’un 25 maçta 32 puanı bulunurken, Kayserispor’un ise 25 maçta 20 puanı bulunuyor.
Maçın hazırlıklarını Alman Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenman ile tamamlayan Samsunspor’da sakatlığı bulunan Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve Tahsin Bülbül’ün bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Tedavisi tamamlanan Afonso Sousa’nın durumunun maç saatinde netleşeceği öğrenilirken, Fenerbahçe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Yunus Emre Çift ve Rick van Drongelen ise Kayserispor maçında görev alamayacak.
Ligde 5 maçtır kazanamayan, son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Karadeniz temsilcisi, Kayserispor’u yenerek kötü gidişe dur demek istiyor.