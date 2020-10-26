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Spor Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "Kovid-19 nedeniyle her hafta yeni kadro yapmak zorunda kaldık"
Spor

Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "Kovid-19 nedeniyle her hafta yeni kadro yapmak zorunda kaldık"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:06:07 -
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "Kovid-19 nedeniyle her hafta yeni kadro yapmak zorunda kaldık"

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle her hafta yeni bir kadro yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 2. haftasından itibaren 13 oyuncunun farklı zamanlarda Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle olumsuzluk yaşadıklarını aktardı.

Bazı oyuncuların tedavi ve izolasyon sürecinin devam ettiğine işaret eden Sağlam, "Son maçta Boli ve Tomene'den sakatlık yüzünden faydalanamadık. Yalçın Kılınç, Buğra Çağıran, Gökhan Alsan ve Plumain'in koronavirüse yakalandığı için aramızda olmayışı nedeniyle Ankara Keçiörengücü maçında 6 oyuncumuzdan yararlanamadık. Bu senaryonun ligin 2. haftasından beri devam etmesi bizi çok olumsuz etkiledi. Her hafta yeni bir kadro yapmak, her hafta 6-7 oyuncuyu değiştirip maçı oynamak çok kolay bir iş değil." dedi.


- "Her hafta ortalama 7 oyuncudan mahrum oynamak kolay değil"


Sağlam, geçirdikleri sürecin sıkıntılı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yedi maç sonunda geldiğimiz nokta ve aldığımız puan bence çok önemli. Dışarıdaki insanlar içeride neler yaşadığımızı bilmiyorlar. Bazen haksız eleştiri yapıyorlar. Durumumuzu izah ediyorum. İlk hafta zaten takım tam değildi. 2. haftadan itibaren her hafta ortalama 7 oyuncudan mahrum oynamak kolay değil. Bir hafta oynuyorsunuz, haftaya tekrar takımı bozuyorsunuz, sıfırdan bir takım yapıyorsunuz. O hafta bitiyor, yeniden başlıyorsunuz, sıfırdan yeni bir takım yapıyorsunuz. Buna rağmen oyuncuların performansından ve mücadelesinden memnunun. Daha güzel olacağına inanıyorum."

Bugüne kadar sıkıntı ve problem içinde olmalarına rağmen ligde aldıkları puanların önemine dikkati çeken Sağlam, şunları kaydetti:

"Bazen oyunu tutturamadık, bazen iyi mücadele vermedik. Çünkü koronavirüsü atlatan oyuncuların tekrar eski performanslarına ulaşması da en az 2 hafta sürüyor. Koronavirüse yakalanan bir oyuncu 2 hafta hastalığı ve izolasyon süreci var, 2 hafta da eski performansına ulaşma süresi en az 1 ay oyuncudan yararlanamıyoruz. Son maçta oynayan oyuncularımızdan Caner Arıcı, Kerem Öztürk, Veli Çetin, Erkam Reşmen, Savicevic, Burak Çalık, Gyasi ve Nadir Çiftçi koronavirüsten çıkmış ve fiziksel olarak kaliteleri de tam üst düzey maç oynayacak seviyede değil. Bunlarla mücadele ettik ama Allah'a şükürler olsun, bu süreci en az hasarla atlattığımızı düşünüyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Daha fazla çalışacağız. Arkadaşlarımız da yavaş yavaş aramıza katılıyor. Sakatlarımız da aramıza katılınca çok daha iyi bir takım olacağız."

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