Samsung’da kriz derinleşiyor: 90 bin çalışan greve gidiyor

Samsung’da işler pek de yolunda gitmiyor. Şirketin Güney Kore’deki sendikalı çalışanları, uzun süredir devam eden maaş ve prim anlaşmazlığı sonrası grev için resmen düğmeye bastı. Üstelik bu karar, küçük bir grubun değil, on binlerce çalışanın desteğiyle alındı.

Toplamda 125 bin Samsung çalışanının bulunduğu ülkede, yaklaşık 90 bin kişiyi temsil eden sendika, yapılan oylamada güçlü bir sonuç elde etti. 66 binden fazla çalışanın katıldığı oylamada %93 “grev” oyu çıktı. Yani ortada ciddi bir memnuniyetsizlik ve büyüyen bir kriz var.

KRİZİN NEDENİ NE?

Tüm olayın merkezinde ise bonus sistemi var. Samsung, çalışan primlerini yıllık maaşın %50’siyle sınırlıyor. Ancak çalışanlar, özellikle rakip SK Hynix’in daha iyi şartlar sunması sonrası bu sistemin adaletsiz olduğunu düşünüyor.

Şirket cephesi ise geri adım atmaya pek sıcak bakmıyor. Samsung’a göre bonus sınırının kaldırılması, gelecek yatırımları ve hissedar kazançlarını riske atabilir. Kısacası taraflar arasında anlaşma sağlamak şu an için oldukça zor görünüyor.

GREV OLURSA NE OLUR?

İşin en kritik kısmı ise burası. Samsung, dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi konumunda. Üstelik DRAM üretiminin tamamını, NAND üretiminin büyük bölümünü Güney Kore’de gerçekleştiriyor.

Bu da demek oluyor ki olası bir grev, sadece Samsung’u değil; akıllı telefonlardan bilgisayarlara, otomotivden yapay zekâ veri merkezlerine kadar birçok alanı etkileyebilir. Üretimde yaşanacak bir aksama, doğrudan fiyat artışı ve tedarik sorunu olarak karşımıza çıkabilir.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Sendika, anlaşma sağlanamazsa Mayıs ayında 18 gün sürecek bir grev planlıyor. Öncesinde ise Nisan ayında büyük bir protesto yapılacak. Yani taraflar için hâlâ masaya oturma şansı var.

Ancak uzmanlara göre en büyük anlaşmazlık konusu olan bonus sistemi çözülmeden bu kriz kolay kolay bitmeyecek gibi duruyor. Önümüzdeki süreçte Samsung’un nasıl bir adım atacağı, teknoloji dünyası için kritik olacak.