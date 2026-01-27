Samsung Başkanı uyardı: Bu son şans

Samsung, küresel bellek krizine rağmen 2025’in dördüncü çeyreğinde 20 trilyon wonluk (yaklaşık 13,8 milyar dolar) işletme kârı açıklayarak son yılların en güçlü finansal performansına ulaştı.

Şirketin yıl sonu itibarıyla yaklaşık 69 milyar dolar nakit rezervine sahip olması bekleniyor.

Ancak bu parlak tabloya rağmen, Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, şirketin üst yönetimini sert ifadelerle uyardı.

Korea Joongang Daily’nin haberine göre Lee, başarıların rehavet yaratmaması gerektiğini belirterek, “Bu dönem, rekabet gücümüzü yeniden kazanmak için son fırsat” dedi.

“KISA VADEYE TAKILMAK BÜYÜK RİSK”

Lee Jae-yong’un uyarıları, Samsung Group bünyesindeki yaklaşık 2 bin yöneticinin katıldığı bir strateji seminerinde geldi. Lee, Samsung’un yalnızca kısa vadeli performans artışlarına odaklanmasının “geleceği tehlikeye atacak bir hata” olacağını vurguladı.

Başkan, şirketin teknolojik dayanıklılığını ve yenilikçilik kapasitesini yeniden inşa etmesi gerektiğini belirtti.

Yapay zekâ, yarı iletkenler ve ileri üretim teknolojileri gibi alanlarda uzun vadeli yatırım stratejilerinin hızla devreye alınması gerektiğini ifade etti.

YAPAY ZEKA VE YENİLİKÇİLİK STRATEJİNİN MERKEZİNDE

Lee, konuşmasında özellikle yapay zekâ merkezli yönetim anlayışı ve üst düzey mühendis yeteneklerinin şirkete kazandırılması gerekliliğine dikkat çekti.

Samsung’un gelecekteki başarısının, yenilikçi çözümleri ticarileştirme hızına bağlı olacağını belirterek, yöneticilerden “risk almaktan korkmamalarını” istedi.

Bu vurgu, geçen yılki seminerde dile getirdiği “Samsung dayanıklılığını kaybetti” çıkışının bir devamı niteliğinde oldu.

Lee’ye göre şirket artık “ya hep ya hiç” döneminde.

YARI İLETKENLER STRATEJİNİN BELKEMİĞİ OLACAK

Samsung’un yeniden yapılanma stratejisinde yarı iletken üretim faaliyetleri kilit rol oynuyor. Şirket, dökümhane (foundry) iş kolunu 2027 itibarıyla kârlı hale getirmeyi hedefliyor.

Yavaş ilerleyen 2 nm GAA üretim süreci için Tesla gibi küresel teknoloji devleriyle yapılan anlaşmalar, bu alandaki umutları artırmış durumda.

Son veriler, Samsung’un dökümhane kapasite kullanım oranını yüzde 50’den yüzde 60’a çıkardığını gösteriyor.

Bellek dışı yarı iletken biriminin zararları da önceki çeyreklerdeki 2 trilyon won (1,36 milyar dolar) seviyesinden, 2025’in üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde 1 trilyon won (yaklaşık 680 milyon dolar) seviyesine geriledi.

SONUÇ: “GEÇİCİ BAŞARILARLA YETİNMEK YOK”

Lee Jae-yong’un mesajı açık:

Samsung, geçici finansal başarılarla yetinmeyecek, yapay zekâ odaklı dönüşüm ve yarı iletken inovasyonu ile kalıcı rekabet üstünlüğü kurmak istiyor.

Uzmanlara göre bu çıkış, Samsung’un gelecekte NVIDIA, TSMC ve Intel gibi rakiplerle rekabetinde belirleyici olacak stratejik bir döneme işaret ediyor.

Haber Kaynağı: Wccftech